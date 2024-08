La decisión más difícil de Simeone: priorizar a Julián Álvarez o quedarse con un jugador de la casa

El comienzo de LaLiga EA Sports está más cerca que nunca y los equipos ya toman la batuta, los planteles se ponen a disposición del entrenador tras la pretemporada y se ensaya el once de arranque. Este último punto, el Atlético Madrid ya tiene ansias por mostrar, producto de los fichajes que realizó de la mano de Diego Simeone. Los nombres como Robin Le Normand, Conor Gallagher, Alexander Sorloth y Julián Álvarez, asustan a cualquiera, sumado a los que ya están en el plantel.

Sin embargo, no hay garantías de que la permanencia sea segura en el primer equipo, por el simple hecho en que los minutos se verían reducidos para darle pie a los nuevos titulares. Y Ángel Correa está dentro de ese grupo selecto de futbolistas que no tendrían más remedio que dejar la institución, no obstante, su decisión se deberá basar en si sus acciones son suficientes para convencer al 'Cholo' y provocar que el técnico le dé oportunidad en el campo del Cívitas Metropolitano.

Julián llegó para quedarse

El arribo de Julián Álvarez a territorio madrileño despertó esperanzas a los fanáticos que ya esperan ver en acción al ex Manchester City. Difícilmente el campeón de la Copa América con Argentina cumpla un rol de suplente o de rotación desde el banco. Su titularidad no solo compromete el siguiente paso de Ángel Correa, sino que lo podría llevar a otro torneo que no sea LaLiga.

Ángel Correa se arriesgaría

Diego Simeone es consciente del material que tiene y para competir al máximo nivel, es necesario contar con piezas de recambio. Correa no está lejos de ser un sustituto que el técnico argentino vería con buenos ojos. Sus 80 goles en 421 partidos hablan por sí solos, y eso sin contar las 60 asistencias del gaucho. Una clara estadística que en la dirigencia rojiblanca evalúan.

Los posibles destinos

Los próximos días serán determinantes para conocer si el futuro de Correa sigue en Madrid o está en otro club. Hasta la fecha, el Besiktas ya ha mostrado interés en el extremo, que incluso ya preguntó por el ex San Lorenzo de Almagro. Por su parte, el Al-Gharafa de Qatar tampoco se queda atrás, que también dio luz verde para integrar al atacante.