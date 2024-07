La gira por EEUU no ha arrancado y esto de Mbappé enfada al madridismo: ya lo hizo Deschamps

Difícilmente se pueden entender planteamientos tan pobres con jugadores de tan alto nivel como los que han llevado a cabo, con consecuencias más o menos malas, Gareth Southgate con Inglaterra y Didier Deschamps con Francia en la pasada Eurocopa, que conquistó España, pero ojo porque algunos de esos defectos pueden acabar condicionando al nuevo Real Madrid, en el que la inclusión de Kylian Mbappé genera debate.

Sin sitio, que hay que buscarle

En principio, más en un equipo campeón de LaLiga EA Sports y la Champions League, Mbappé no tiene hueco en el once del Real Madrid, es decir, sobre el papel y en base a los resultados, el club blanco está cubierto en todas sus demarcaciones sobre el planeamiento táctico ‘tipo’ de Ancelotti; ahora bien, lógicamente Mbappé llega al Madrid para ser titular y por tanto romper ese esquema que funcionó en la 23/24; pero, ¿cómo y por quién?

El problema

Ahí está el problema. Hablábamos de Francia y Deschamps a la hora de afrontar los partidos de la pasada Euro 2024 porque el míster de les bleus confeccionó onces conservadores, sobre una idea de juego más lenta, agresiva y poco dada a la creación que lanzara los contragolpes. Por eso Camavinga no tenía hueco en ese once, y ahora, con la llegada del 9 de Bondy al Bernabéu, ¿puede Ancelotti hacer lo mismo? En principio, más sin Kroos en el equipo, existe un triunvirato en la medular blanca formada por el de Cabinda, Tchouameni y Valverde, el problema es que eso nos lleva a sentar sí o sí a Rodrygo Goes, el elemento más débil de los tres de arriba. Ahora bien, hay una alternativa.

Casi todo el madridismo (incluso no hinchas del club blanco) son unánimes con Camavinga y su titularidad: debe jugar sí o sí, el inconveniente es que Ancelotti piensa diferente o al menos ha venido viendo más titular (por algún motivo) a Tchouameni y Rodrygo, de modo que si el italiano se plantea la titularidad de este último, Camavinga sería, como pasó con Deschamps, el damnificado. Sobre esa alternativa, Bellingham retrasaría su posición a la medular, dejando el ataque para los dos brasileños y el francés. Esta opción, que sí usará Carletto en alguna ocasión y por tanto no se ha impuesto en su idea del Madrid 24/25, no es la más consistente y justa, ya que si alguien de todos ellos no se ha ganado el once ese es el de Osasco, pero…