La infalible arma de Laporta para superar a Guardiola: Messi no creyó

La presidencia de Joan Laporta en el Barcelona vive momentos decisivos con la gran cantidad de trabajo que está costando devolver al equipo azulgrana a ser lo que todos temían. La situación es muy diferente a la de la primera etapa del mandatario culé, donde al gran trabajo de Rijkaard le siguió un Pep Guardiola que escribió una página dorada en la historia del club junto a una inigualable generación de jugadores. Ahora, con el Barça en medio de una importante crisis económica y deportiva, Laporta está ante del desafío de volver a saborear el éxito, y para ello no ha dudado en precisar de la mejor arma posible para conseguirlo, la figura de Xavi Hernández en el banquillo culé.



Llega la hora de la verdad para el de Terrasa, que deberá responder a la tremenda maniobra que ha realizado la directiva culé para conseguir los talentosos fichajes que el técnico ha solicitado para su proyecto. Un Xavi que no ha sido menos importante para lograr la llegada de tan ansiados refuerzos, ya que todos confían en su capacidad de hacer que el Barcelona vuelva a emocionar a sus aficionados con su fútbol. Y un entrenador al que ya se le empieza a preguntar si será capaz de superar la época dorada de Guardiola ante la ilusión que está volviendo a despertar en el barcelonismo.



Algo a lo que Xavi, desde la concentración de su equipo en Estados Unidos ha respondido: “Tengo el sueño de que el Barça consiga títulos no de que yo gane. Tengo el ego saciado para tres vidas de mi etapa como jugador. No es mi ego, es el Barça, no quiero superar a Pep ni a Johan ni a nadie, quiero devolver al Barcelona a la cima del mundo”, aseguró.



Todo tras una nueva legislatura de Joan Laporta que empezaba con Messi diciendo adiós al equipo de toda su vida. Algo que hizo que muchos dudaran de que el reelegido presidente pudiera afrontar a corto plazo el reto de volver a hacer grande al Barça, pero que de la mano de Xavi ha vuelto a generar grandes expectativas entre los socios.