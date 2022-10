La libreta de 'Carletto' echa humo: duro con Ceballos y Camavinga

El golpe inesperado sufrido por el Real Madrid el pasado domingo ante Osasuna (1-1) -que, por otro lado, es reincidente- ha señalado claramente a varios jugadores, tanto a los protagonistas que no estuvieron a la altura, al menos no en los constructivo, como a los que, de nuevo, se quedaron fuera del terreno de juego. En base a ello se deduce una máxima que queda alimentada con Dani Ceballos y Eduardo Camavinga: hoy por hoy, no serán primeros platos.

Es verdad que el sevillano estuvo muy colaborativo en labores defensivas y que trabajó duramente en el repliegue, pero en ningún momento se encontró con Aurélian Tchouameni o Toni Kroos, volviendo a dejar a la vista las carencias creativas del Madrid cuando Modric no está sobre césped; lo que, en cierta forma, también puso sobre el francés y el alemán el dedo apuntador. Si a eso unimos que Karim Benzema apareció en su versión más insulsa, como hacía casi años que no veíamos, y que Rodrygo estuvo participativo, pero de nuevo se pareció más al jugador voluntarioso sin potencia y capacidad de desborde, entonces las cargas caen todavía con más fuerzas sobre los menos habituales.

Es el caso de Ceballos pero también de Camavinga, al que la baja de Modric debería haberle dado la titularidad y sin embargo esta se le fue negada para simplemente salir como revulsivo desde el banquillo; al final la libreta de Carletto fracasó con ellos: ni ayudó a Ceballos ni al ex del Rennes. Los dos siguen discutidos. También fue erróneo el uso de Valverde, que venía siendo de lo mejor, porque rindió peor cuando tuvo que organizar. El charrúa está más cómodo corriendo, rompiendo líneas con su velocidad y potencia. Frente a los pamplonicas, Ancelotti sacó los defectos de sus jugadores.

Y por último si hay un gran perdedor del fracaso ante Osasuna ese es Eden Hazard, al que no solo han adelantado Rodrygo, Fede y Marco Asensio (que aportó muy poco) en la rotación, sino que Ancelotti incluso puso a Mariano Díaz, un jugador con unas carencias técnicas muy acusadas, por delante del belga para buscar el gol que necesitaba. El ex del Chelsea no ha jugado nada en cuatro de los últimos cinco partidos de liga, donde solo acumula 98 minutos de juego. Así es muy complicado revalorizarlo, tanto en beneficio propio como para buscarle una salida.

En conclusión, todo salió mal ante Osasuna que ha puesto la pista en la libreta del entrenador y la alerta en Chamartín: ¿será un desliz o es la dinámica que puede venir? La Champions mañana ante el Shakhtar puede ser balsámica.