La 'pulla' de Odegaard al Madrid: ahora tiene "paz" en el Arsenal

Martín Odegaard parece haber encontrado su sitio. El joven centrocampista, que abandonó la disciplina blanca por decisión propia en la pasada temporada, ha asegurado que siente que está "en un lugar muy agradable. Me han dado paz y estabilidad para estar en un lugar, y no estresarme por dónde debe ser la próxima cesión. Ahora aquí es donde estoy, y se está bien".

"Siento que estoy un poco más relajado. Fue un poco especial para mí abrirme paso con 15 años, todo lo que pasó entonces, e irme a Madrid. Había mucha gente a mi alrededor que estaba preocupada de que fuera examinado. Los clubes y las personas cercanas a mí. Creo que estuvo perfectamente bien, porque no tengo necesidad de hablar externamente sobre todo lo posible", ha afirmado en una entrevista concedida a TV2, en la que donde ha analizado su situación y su futuro.

En el transcurso de la entrevista, el noruego ha explicado los motivos que le llevaron a abandonar a la plantilla merengue y ha confirmado que la presión que sentía en el club, sumada a las expectativa generada alrededor de su fichaje, y la búsqueda de la titularidad fueron las principales causas. Gracias a su decisión, ahora puede presumir de haberse "vuelto más importante para el equipo" y de haber encontrado su "posición y la conexión con quienes me rodean".

En cuanto a la posibilidad de asumir el rol de capitán en el Arsenal, el exmadridista ha señalado que "ya llegará" y ha incidido en que este hecho no cambiaría su forma de ser. "No cambié cuando me llegó el brazalete de Noruega, así que tampoco lo haría aquí", ha explicado.

Además, el exmadridista ha hablado de sus inicios: "recuerdo cuando era más joven, siempre pensé que era genial escuchar y ver lo que hacían otros jugadores de fútbol. Para mí es importante que otros jugadores jóvenes puedan conocer un poco mi vida cotidiana. Creo que está bien".

Menos "examinado" que en el Real Madrid, Odegaard asegura haber encontrado su lugar en el equipo londinense, donde ya ha disputado 26 partidos bajo las órdenes de Arteta.