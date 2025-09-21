La Real Sociedad reduce los candidatos para sustituir a Sergio Francisco a dos nombres

La Real Sociedad se encuentra en plena planificación de su futuro tras el anuncio de la salida de Sergio Francisco, técnico que ha dirigido al equipo con resultados irregulares en la última temporada. La dirección deportiva ha reducido la lista de posibles sustitutos a dos nombres: Nuno Espírito Santo y Erik Ten Hag, ambos entrenadores con perfiles distintos, pero capaces de adaptarse al estilo que el club quiere mantener.

El club guipuzcoano busca un entrenador que pueda mantener la esencia del juego combinativo y ofensivo que ha caracterizado a la Real en los últimos años, pero que a la vez aporte solidez defensiva y capacidad táctica para competir en todas las competiciones. La elección final será clave para definir la dirección deportiva de los próximos años.

Nuno Espírito Santo: solidez defensiva y adaptación rápida

El primero de los candidatos es Nuno Espírito Santo, conocido por su trabajo en el Wolverhampton y el Tottenham, donde destacó por construir equipos sólidos y bien organizados defensivamente. Nuno encajaría en la Real Sociedad al reforzar la estructura defensiva, manteniendo un bloque compacto que permita a los jugadores ofensivos libertad para generar peligro sin comprometer la portería.

Su capacidad para adaptar sistemas tácticos y trabajar con plantillas jóvenes sería un valor añadido, dado que la Real Sociedad apuesta por la promoción de talento local y refuerzos inteligentes. Nuno podría implantar un modelo equilibrado, combinando intensidad defensiva y eficacia ofensiva, respetando la filosofía de juego del club.

Erik Ten Hag: presión, control del balón y proactividad

El segundo candidato es Erik Ten Hag, actualmente destacado por su éxito en el Ajax y su experiencia en la Premier League con Manchester United. Ten Hag es un técnico que apuesta por el control del balón, presión alta y transiciones rápidas, un estilo que encajaría con la filosofía ofensiva y de posesión que la Real Sociedad ha desarrollado históricamente.

Su enfoque táctico permitiría potenciar la creatividad de los mediocampistas y los delanteros, al tiempo que exige disciplina y compromiso defensivo, equilibrando las necesidades del equipo. Además, su experiencia en competiciones europeas le da un plus para mejorar la proyección internacional del club.

La elección entre Nuno y Ten Hag marcará el futuro inmediato de la Real Sociedad, y ambos entrenadores representan caminos distintos para reforzar la competitividad del equipo manteniendo la identidad guipuzcoana.