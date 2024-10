Erik ten Hag no entiende: el United está en las ruinas; la gota que derramó el vaso en Manchester

La dirigencia del Manchester United apostó fuertemente por los servicios de Erik ten Hag, desde su arribo procedente del Ajax hasta el día en que las cosas empezaron a desequilibrarse en el equipo. La dirección deportiva estuvo de acuerdo en que el neerlandés era el técnico que necesitaba el equipo, pese a que los resultados no se daban de forma exitosa. En esta temporada, las cosas parecen ser más de las mismas y la goleada sufrida contra Tottenham Hotspur ha dejado huecos que el DT trató de tapar.

La prueba de fuego para los 'diablos rojos' quedará para el recuerdo del estratega, Manchester perdió de manera temprana a Bruno Fernandes por una expulsión y el equipo se vino abajo. En caliente, ten Hag sacó a relucir más un tema que consideró trascendente, por la forma en cómo se perdió, sin embargo, al final dio su muestra de apoyo al plantel y el objetivo a largo plazo. El técnico está convencido de que se saldrá de esta situación y cuando le consultaron sobre si piensa en el despido, dio una respuesta contundente.

La molestia de ten Hag

Cada semana supone un reto importante para ten Hag y sus dirigidos, aunque la última mala experiencia con Tottenham sigue latente a puertas de un nuevo desafío por la Europa League. Tras el 3-0 en contra, el entrenador expresó que “es el mismo error que cometimos contra el Twente, hay que pararlo desde el primer momento”. Sus expresiones se enfocaron en el tanto de los ‘spurs’ y después la expulsión.

No piensa en el despido

Las críticas no solo fueron para el equipo, el de Países Bajos sabe bien que gran parte del fracaso del Manchester United es su responsabilidad. La prensa no fue ajena a este hecho y le consultó al DT si ha analizado un posible despido. “No estoy pensando en que me despidan, para nada. Todos tomamos la decisión de permanecer juntos”, aseveró.

El proyecto continúa

Ten Hag aclaró que la última experiencia en la Premier League ya es cosa del pasado, el juego continúa y la mejor forma para afrontar el siguiente reto es mejorando. Esta constante sigue siendo parte del director técnico, así como de los responsables en la dirección deportiva. “La dirección, el personal, los jugadores y yo mismo. Hemos tomado la decisión tras una revisión clara de lo que tenemos que hacer”, agregó.