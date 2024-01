La ruina del Barça obliga a Xavi y Deco a quedarse con un futbolista en el que nadie confía

Las dudas que viene rodeando al FC Barcelona estaba más que justificadas debido a que, si ya el vestuario parece haber perdido la fe en las ideas de Xavi Hernández, el rendimiento de muchos jugadores de peso en el vestuario, tales como Jules Koundé, Frenkie de Jong y Robert Lewandowski, está siendo altamente decepcionante, tanto que en el club ya están empezando a contemplar su venta el próximo verano.

Eso sí, antes de esto, el futbolista que ha estado encabezando la rampa de salida desde hace unos meses atrás es Oriol Romeu. El catalán regresó a Barcelona el verano pasado para cubrir, o al menos ese era el plan de Xavi, el vacío que dejó Sergio Busquets en la línea creativa, pero el fracaso de Romeu es manifiesto.

Tras una temporada realmente brillante en las filas del Girona, el futbolista de 32 años no está haciendo frente a las altas expectativas depositadas por Xavi y Deco, quienes ahora no pueden hacer otra cosa que llevarse las manos a la cabeza por la fatal noticia recibida a cargo de Joan Laporta: sin posibilidad de fichar, Romeu no saldrá en este mes de enero.

Es cierto que durante las últimas semanas la directiva del Barça ha contemplado, con el beneplácito de Xavi, la posibilidad de fichar a centrocampistas como Thiago Alcántara, Arthur Vermeeren, Thomas Partey o Giovani Lo Celso, pero los problemas económicos que persiguen al club desde hace varios años atrás han vuelto a frustrar los planes culés.

De ahí que, a fin de dejar desprotegida la línea creativa y teniendo en cuenta que, además de que Gavi no volverá a jugar esta temporada, Frenkie de Jong y Pedri han sufrido multitud de problemas físicos desde que comenzó el curso, Joan Laporta no negociará la salida de Oriol Romeu en estos últimos días de ventana invernal… a pesar de que el Besiktas venía incrementando su interés en el centrocampista.