La situación del Barça que Laporta no quiere ver ni enseñar a Xavi

La situación económica del F.C.Barcelona es conocida por todos, una situación que no le permite acometer fichajes pero que trasciende mucho más allá del Fair Play Financiero.

El aficionado azulgrana lo que acaba viendo es el resultado de una pésima gestión y las consecuencias de la misma, y eso son los problemas con el Fair Play Financiero y las reglas de LaLiga, consecuencias de la delicada situación de las cuentas culés, una situación que va muy lejos.

El Barça tiene problemas absolutamente en todo lo relacionado con su economía. El mencionado Fair Play Financiero, la liquidez, llegando a no tener para pagar las fichas y pidiendo a los futbolistas que se bajen el sueldo, pero el problema más grave es la falta de solvencia a largo plazo.

Según los diferentes reglamentos que rigen el fútbol español, un problema grave de falta de liquidez puede hacer que el club descienda de categoría debido a los impagos, algo a lo que lógicamente nunca llegará el F.C. Barcelona por lo que representa como institución, llegando a diversos acuerdos para evitar denuncias y que esa falta de liquidez tenga consecuencias. Por tanto, el problema más aberrante al que se enfrenta el Barça es la falta de solvencia económica y empresarial, el cual no está sabiendo llevarlo.

Lo primero que está fallando es la comunicación. Por muy optimista que se sea, la situación actual va a impedir competir al máximo nivel, estar con la élite europea, hasta al menos cinco años, por lo que el club no se hace ningún favor hablando de fichajes imposibles y dando falsas esperanzas a los aficionados azulgranas. El primer paso para solucionar un problema es reconocerl, y hasta el día de hoy Laporta y su junta directiva lo ha reconocido a medias.

La plantilla actual da para meterse en Champions League, se ha comprobado con la llegada de Xavi al banquillo, pero lógicamente no alcanza para ganar la Liga de Campeones, pero hablar de jugadores como Salah o incluso Lewandowski parece una utopía ahora mismo. Esto, lógicamente, no crea ilusión en el aficionado, pero hay que ser realista y sincero, sabiendo aguantar con lo que tiene un tiempo, además de, si se presenta la oportunidad, hacer una gran venta y aprovechar una ganga del mercado.

Otra cosa de la que el Barcelona debe desistir es el proyecto Espai Barça. Con un patrimonio neto negativo de más de 400 millones de euros es una locura endeudarse aún más con el proyecto, el cual iba a ser un gran proyecto para el club y la entidad, pero que ahora mismo no se puede acometer por el bien y la continuidad de la misma.

En economía, cuando te anticipan dinero siempre te van a dar menos de su valor real, y eso le está pasando al Barça, equivocándose con la venta de activos a futuro como derechos televisivos para X años. Lo que tiene que vender son activos en el presente, ahora, y esos activos ahora mismo solo son jugadores.

Y es que quizás el F.C. Barcelona debe empezar a plantearse la venta de jugadores como Ansu Fati o Pedri, dos de los futbolistas con más valor de mercado en Europa por los que el Barça podría ingresar más de cien millones de euros. Es algo impopular, pero si hoy no se ataja el problema de raíz la situación actual del club no durará cinco años si no diez.

El Barça debe hacer gala de La Masía y funcionar durante unos años como un verdadero club cantera. Es difícil que salga una hornada de jugadores como la de Busquets, Xavi o Iniesta, es prácticamente imposible, pero la situación del club necesita que funcione así. Sacando jugadores, darles la oportunidad en el primer equipo y cuando se revalorizan, venderlos.

El F.C. Barcelona ha vivido por encima de sus posibilidades durante muchos muchos años. Bartomeu empeoró la situación, pero el problema venía de antes. El gran problema es que parece que Laporta no va a ponerle fin, si no que, aunque mejore la gestión del anterior presidente, los problemas económicos no se solucionaran.