La terrible verdad de Eden Hazard que ocultan Florentino y ‘Carletto’

Entre lesiones y adaptación lenta, muy lenta; entre el Eden Hazard del Chelsea, ya un jugador maduro, y el del Real Madrid, han transcurrido tres temporadas, tiempo más que de sobra para destruir incluso a un crack que fue seleccionado como mejor jugador de la Premier League. Para colmo de males, ahora, cuando su cuerpo no le ha maldecido con una lesión, Ancelotti no le ve para jugar y tras la decisión del entrenador se oculta la terrible verdad que ocultan el mismo míster italiano y Florentino Pérez.

Ayer ante el Elche, el belga, el jugador que más cobra de la plantilla del Real Madrid, el futbolista más caro en la historia del club, cumplió su quinto partido consecutivo sin jugar en LaLiga y no lo hace por una razón bien convincente que en el Real Madrid no quieren que se conozca, aunque sea evidente, para intentar colocarlo en las próximas ventanas de trasferencias: Hazard no está al nivel para jugar en el Real Madrid.

Esto es lo que opina Ancelotti y mientras el míster italiano consiga que el equipo merengue vaya como un reloj, las posibilidades del 7 blanco son vacuas. Durante la temporada ha visto como Rodrygo, Asensio e incluso Mariano le han quitado el puesto en varios partidos y cuando ha sido la apuesta de Ancelotti, en la titularidad, no se ha adaptado, no ha rendido y sobre todo no ha aportado en lo táctico, que es lo que más chirría a Carletto.

Le dice el míster italiano a Florentino que no basta con asociarse y tener buen toque de balón (a Hazard se le presupone una gran calidad), en su equipo y en el fútbol actual todos deben correr, y eso implica ser veloz en las transiciones, cuando salen al contragolpe; en la presión sobre la salida de balón del rival y en las labores defensivas, en el repliegue. Desde Rodrygo hasta Vinicius, pasando por Benzema y Valverde, todos cumplen con esa capacidad, Hazard no. Simplemente el físico no le da para tanto, y así es inservible en este Madrid.

Por ello Hazard va a jugar poco, muy poco, hasta el parón del Mundial pero el Madrid, que ve sus carencias, oculta una verdad que condena a Hazard en el fútbol moderno del más alto nivel con la única esperanza de conseguir colocarlo en próximos mercados de fichajes.