La víctima de Varane entra en la agenda 22/23 de Laporta, interés alto

Sigue abierto el capítulo de pretensiones de Joan Laporta en el FC Barcelona a pesar de que la mejoría del equipo está acaparando mucha atención en las últimas semanas. Eso sí, el presidente es consciente de que la plantilla necesita reforzarse el próximo verano, especialmente en la parcela defensiva, y por ello el último objetivo apuntado por el mandatario catalán es un zaguero, Eric Bailly.

Tal y como ha mencionado Be Soccer en las últimas horas, el jugador costamarfileño del Manchester United es el último nombre en colarse en la lista de objetivos del conjunto blaugrana para el próximo curso. Es cierto que el africano apenas está teniendo protagonismo con los Red Devils esta temporada tras la llegada de Raphael Varane el pasado verano, pero sus cualidades han llamado la atención de las altas esferas del FC Barcelona y por ello su aterrizaje en la Ciudad Condal conforme finalice el curso es una posibilidad muy abierta.

A pesar de que el defensa renovó su contrato con el Manchester United en el pasado mes de abril hasta 2024, no está disfrutando del protagonismo deseado y por ello vería con buenos ojos una salida del club el próximo curso, más si el Barça está entre sus posibles destinos. Además, hay otros factores que incentivan el movimiento, un movimiento que podría comenzar a fraguarse próximamente para evitar que otros grandes de Europa se entrometan en la puja y hagan dudar al futbolista: el United planea una reestructuración muy significativa de la plantilla que dejará fuera del equipo a varios futbolistas, su fichaje conllevaría una cifra muy asequible para las arcas del Barça, unos 15 ‘kilos’, y la necesidad de reforzar la defensa para brindar a Ronald Araújo un compañero de garantías.

Gerard Piqué ha cumplido recientemente 35 años y Eric García no está rindiendo al nivel esperado, amén de la presencia de Lenglet y Umtiti, dos hombres que apenas cuentan con confianza por parte de Xavi y que podrían despedirse del equipo si llega Bailly al equipo.

El defensa de 27 años ya conoce LaLiga dado que militó en las filas del Villarreal antes de poner rumbo a Old Trafford. Precisamente su rendimiento con el submarino amarillo fue tan destacado que le permitió llamar la atención del conjunto inglés, que no dudó en desembolsar 38 millones de euros por sus servicios en 2016. Eso sí, su nivel en el club no ha sido el esperado y la llegada de defensas como Harry Maguire o Varane le han privado de contar con el protagonismo deseado. En verano, podría tener otra gran oportunidad si Joan Laporta se decide por él para reforzar la zaga.