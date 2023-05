El mejor del mundo en 2019, costó más que Hazard y deja a Simeone y Griezmann desolados

Tan esperanzados estaban los seguidores de João Félix, también del Chelsea, con la llegada a la Premier League en enero del menino de ouro, aquel Golden Boy de 2019, que incluso el jugador se permitió el lujo de largar contra el estilo de juego del Cholo Simeone y su Atlético de Madrid, confiado en que su nuevo equipo se lanzaría en el mercado a ficharlo. Hoy esa realidad es totalmente opuesta, deja tocado a Simeone, entrenador del Atleti, y Griezmann, estrella rojiblanca, de cara a la planificación de la 23/24 y formula una incógnita de complicada respuesta: costó 126 millones y no los vale, al menos por ahora.

Rendimiento pobre, como el de su equipo; carácter complicado

El Chelsea está desahuciado de la lucha por los puesto que dan derecho a jugar la Liga de Campeones, también la Europa League o la Conference League (vía Carabao), la temporada que viene, y no solo eso, debe bastante más de 300 kilos en calidad de ajustes salariales por el fair-play financiero; con eso y la necesidad de reducir fichas, João Félix ya lo tendría difícil para ser objeto de los 120 millones que pide el Atleti por él, pero es que, además, la imposibilidad blue de ingresar dinero vía Champions y el pobre rendimiento del jugador hacen que el portugués ni siquiera sea considerado para un traspaso.

Y eso al Atleti no le sirve, porque arrastran complicaciones presupuestarias por su prematura eliminación de Europa y contaban con el dinero que dejara en caja el portugués. Si esto no ocurre, tampoco en lo táctico y estructural supone el regreso de Félix un alivio para Simeone o Griezmann; simplemente desajusta la filosofía actual, esa que vuelve a funcionar, básicamente porque no cabe el carácter del luso, ya antes señalado por su falta de sacrificio.

Y no lo dice esta vez Simeone, sino su actual entrenador, un Frank Lampard que ha rajado de lo lindo de la actitud del futbolista: “ese enorme talento es algo que quizás tuvimos o no en diferentes grados, pero también tiene que tener la ética de trabajo y la naturaleza de equipo que le caracterizan”, dijo en Sky Sport. Si en la acera de enfrente madrileña tienen un problema con los 115 kilos baldíos de Hazard y su proyección en el mercado, en el Metropolitano tampoco van sobrados de complicaciones con João Félix.