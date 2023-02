LaLiga y Tebas avisan al Camp Nou… el próximo mercado de fichajes del Barça no será fácil

Uno de los principales problemas que ha tenido que afrontar el Barça a la hora de intentar cerrar fichajes en las últimas temporadas es el referente al límite salarial. A pesar de que el club catalán ha trabajado duramente para ajustar el margen retributivo de su plantilla, e incluso, según afirmó Mateu Alemany en rueda de prensa, los números en este aspecto han mejorado, lo cierto es que el último estudio de LaLiga que precisa los límites salariales de los distintos equipos, ha revelado que, en el caso del FC Barcelona, el equipo presidido por Joan Laporta ha visto disminuido su margen retributivo en cerca de 8 millones de euros (ha pasado de 656 en verano a 648 actualmente).

Y si bien el estado del Barça no es del todo negativo por el efecto -todavía persistente- de las famosas palancas, lo cierto es que el próximo mercado de fichajes veraniego será muy complicado para los catalanes. De hecho, durante la rueda de prensa en la que se presentaron los números, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, desveló que el FC Barcelona necesitará rebajar 200 millones de euros: “Tiene que reducir sobre 200 millones. El saldo de 200 millones de euros es con la propia información que proporciona el club. El propio presidente Laporta habló pérdidas de 93 millones de euros de pérdidas por el traslado a Montjuïc. Costes de plantilla, COVID que no fue computado...".

Así las cosas, salvo actuación milagrosa de Mateu Alemany, todo parece indicar que el Barça volverá a la norma 1:2’5 (que únicamente permite inscribir el 40% del dinero que sale). En otras palabras, si se fuera un jugador del Camp Nou que cobra 10 millones de euros, el Barça solo podría inscribir a otro que perciba 4 kilos. Una situación que, como comentamos, complicará mucho las cosas en el próximo mercado de fichajes veraniego, en el que tendrán que haber bajas importantes en el equipo si se quieren acometer todos los fichajes que se quieren hacer.

Por su parte, Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, añadió acerca de las famosas palancas que fueron una solución momentánea, pero que no tendrán validez de cara a la próxima temporada: “El Barça ha hecho operaciones no recurrentes (palancas) que le han permitido pagar los gastos de esta temporada, pero no la de la siguiente. O incrementas tus ingresos o si no lo consigues, reducir tus gastos, o una mezcla de las dos”, concluyó.