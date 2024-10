Lamine Yamal y Raphinha le enseñan la puerta y Gavi y De Jong se la abren: OK a la venta inesperada

Por un lado, está el hecho de que juega en una posición donde Lamine Yamal y Raphinha son indiscutibles, pero es que además la recuperación de Dani Olmo, prevista para después del parón de selecciones por la Nations League, y las ya efectivas de Frenkie de Jong y Gavi todavía se lo ponen más complicado. Por otro, es un jugador que tiene mercado y cuya salida, pese a todo, no causaría un gran impacto en el bloque, como sí haría de forma positiva en los ingresos del club.

Con todos, sin hueco

Hansi Flick sabía que junto a Robert Lewandowski y con la certeza más o menos asegurada del fichaje de Dani Olmo, João Félix era algo que no necesitaban, en parte porque confiaba en Raphinha y Yamal, pero es que en su caso, tampoco van a necesitar a Ferran Torres. Dirán, pero el alemán le está dando minutos, sí, pero eso va a menguar por la recuperación de efectivos y por su mal arranque de temporada.

Los números, que era lo que lo sostenía, ahora lo condenan

Una de las cosas que ha permitido a Ferran sobrevivir en el Barça, donde tanta competencia se ha encontrado, han sido sus grandes números, y precisamente esa puede ser la puntilla del jugador de cara al mercado de fichajes invernal; a no más tardar, en verano. Y es que el futbolista de Foios es el undécimo miembro de la plantilla en minutos disputados, con 424 repartidos en 9 partidos, pero donde solo ha hecho un gol.

Más allá de que Lewandowski, Yamal y Raphinha son indiscutibles, hasta Pedri tiene mejores números que él, por no hablar de Olmo (3 goles en 3 partidos). Unido a ello, la recuperación de Gavi y De Jong introduce dos elementos de empuje más en el once, con el neerlandés desplazando talento hacia adelante, siendo Gavi un potencial rival de Ferran en los dos costados del ataque o de falso nueve. Y si a eso unimos a Olmo, simplemente el hueco para Ferran no existe. Con eso y que tiene mercado, él es el máximo señalado en estos momentos para salir y hacer caja; veremos cuándo.