Laporta acepta la gran imposición de Xavi para fortalecer la defensa: 4 nombres que fascinan

El FC Barcelona ha logrado cerrar un acuerdo con Sergi Roberto para extender el contrato del lateral catalán una temporada más de lo estipulado, es decir, hasta el 30 de junio de 2024, pero Xavi Hernández ya ha dejado claro que no confía plenamente en el de Reus para ser titular indiscutible en su ‘11’ de gala y de ahí que tenga 4 nombres en su agenda particular para fortalecer aún más dicha posición.

La mejor prueba de que el técnico apenas confía en Sergi Roberto es que Ronald Araújo y Jules Koundé están acaparando un mayor número de minutos en el lateral a pesar de no ser su posición ideal, Xavi es consciente de que la situación económica de la entidad ha incentivado la renovación a la baja del futbolista, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de manifestar su gran imposición para reforzar la plantilla y gozar de una pieza cuyo rendimiento no genere dudas en cada compromiso que dispute el equipo.

Juan Foyth es, a día de hoy, la prioridad de Xavi para acompañar a Koundé, Araújo y Balde en la línea defensiva titular, los tres futbolistas que tienen garantizada su titularidad en el esquema. El futbolista del Villarreal lleva varias campañas ofreciendo un nivel muy gratificante y algunos clubs de la Premier League, especialmente el Tottenham Hotspur, pujaron por él durante el verano pasado, pero sin éxito. Ahora, el argentino de 25 años es la prioridad de Xavi para fortalecer la defensa, un fichaje que se podría cerrar en torno a 25 millones de euros.

El segundo nombre que aparece en la agenda de Xavi es Benjamin Pavard, futbolista que ha perdido mucho peso en Múnich tras la llegada de João Cancelo y que está abierto a cambiar de aires… máxime si se presenta la posibilidad de aterrizar en el Camp Nou. El Bayern, por su parte, no pondría excesivas trabas al traspaso ya que, aparte de tener abierta una opción de compra sobre Cancelo, también cuenta con Noussair Mazraoui para cubrir el lateral.

Julián Araújo es la tercera opción abierta por el técnico catalán. El defensa mexicano ya ha sonado con fuerza durante el postrero mercado invernal y su salto a Europa es cuestión de tiempo. Este es, precisamente, el gran miedo de Xavi acerca de decantarse por el actual futbolista de Los Angeles Galaxy, amén de su juventud, 21 años.

Por último, Diogo Dalot es otra alternativa que gusta mucho al entrenador culé. No obstante, su acercamiento con el Manchester United para renovar su contrato, el cual acaba el 30 de junio, ha disminuido en cierto modo las opciones del Barça de hacerse con el portugués en verano. Eso sí, si finalmente esa firma no se cierra en Old Trafford, podría llegar a coste cero al Camp Nou, algo que le convertiría en la prioridad de Xavi.