Laporta cierra los 40M que salvan el mercado culé: por esto fichan al socio de Lamine Yamal y Pedri

Pese a que ya van más de tres años al frente del club, Joan Laporta sigue trabajando para afrontar y salvar la pésima situación económica que lleva muchos años atravesando el Barça. Las deudas, altos sueldos y fichajes fallidos casi llevan al club a la quiebra y fue, gracias a las palancas, que se pudo rescatar al Barcelona. Una estrategia que está cerca de repetirse con la venta de los derechos de Barça Vision, que dejarían unos 40 millones al club, tal como informó Catalunya Ràdio.

La gran obsesión de Laporta y su directiva es alcanzar la regla del 1/1 en este mercado de fichajes para no tener que pasar por apuros a la hora de inscribir fichajes. Aspecto para el que puede ser fundamental que se ingresen dichos millones, ya que, sin necesidad de vender a nadie, el Barça tendría una importante de dinero que daría espacio para maniobrar con fichajes como el de Nico Williams o Luis Díaz.

Fichar al extremo sin vender a Raphinha, es una opción

Pese a que unos días atrás os contamos que Deco no se planteaba la opción de fichar a un atacante sin que antes no saliera Raphinha. Pues ahora, con la enésima palanca que impulsará el club, puede ser que no sea absolutamente necesario que el brasileño salga antes de que llegue, almenos, un nuevo socio de Pedri y Lamine Yamal. Sin embargo, el hecho de que no sea necesario no implica que sea ideal, pues lo mejor para la entidad blaugrana y su economía, sería que Raphinha abandonara el club a cambio de una gran cantidad de dinero, ya que liberaría, también, mucha masa salarial.

El éxito deportivo para salvar las finanzas

En un club tan grande como el Barça, no solo vale con llevar una política de austeridad económica durante años para recuperarse. El conjunto blaugrana no se puede permitir dejar de ser un equipo puntero en el mundo, de modo que, la apuesta de Laporta ha vuelto a ser la misma, los millones deben estar invertidos en el campo para volver a entrar en ese círculo virtuoso donde se ganaban títulos y dinero a partes iguales.