Laporta, Clásico con OK a la 5ª palanca: De Jong desafía y Xavi se cae

Si el problema del Barça era la calidad del equipo o no, nunca lo sabremos; básicamente porque Joan Laporta, presidente del club, y Xavi Hernández, su elegido para dirigir al conjunto azulgrana, decidieron que la entidad blaugrana debía hipotecar su futuro en aras de otorgar éxitos deportivos de presente a los aficionados, masa social y vitrinas del FC Barcelona. El problema tras la derrota en el Clásico es ahora doble y la solución simple pero dolorosísima: volver a mirar a las palancas.

Por un lado, podemos señalar que se daban por supuesto demasiadas cosas en el actual proyecto y multitud de ellas, por no decir todas, han saltado por los aires a las primeras de cambio. El Barça, como reconoció Laporta, va a perder sobre los presupuestos de la entidad culé entre 25 y 35 millones de euros por caer eliminado de la Champions League, por segundo año consecutivo, a las primeras de cambio (solo un milagro del Viktoria Pilsen en San Siro y un pleno de victorias culés, Bayern mediante, permitirían al Barça estar en octavos)

Unido a ello, Frenkie de Jong no cedió a las presiones del club y del presidente para salir ni para bajarse el sueldo, es más, el jugador no solo no se amedrentó, sino que cargó públicamente contra estas prácticas de Laporta en la semana del Clásico. Y encima ahora, con Busquets retratado y señalado por el partido ante el Inter y el Madrid-Barça de LaLiga, De Jong se antoja clave hasta final de temporada para Xavi. Va a jugar y, por tanto, gana su batalla al club y a su presidente. El tercer problema hondo es que los resultados deportivos están siendo nefastos en todos los frentes. De ahí que la derrota del Bernabéu (3-1) ponga en marcha una quinta palanca.

Y hablamos de esa que tenían prevista en can Barça pero no querían activar salvo extrema necesidad. Esta insuficiencia ha llegado y apunta a enero como paliativo. Avisó Laporta que ficharían en el mercado invernal y lo harán, previo paso por esta palanca, la quinta, lo que sí supone un ultimátum para Xavi Hernández. Así, el club accede a vender un porcentaje elevadísimo de Barça Licensing & Merchandising SL -la llamada joya de la corona culé, sobre explotación de tiendas y merchandising del FC Barcelona- y cuyo recurso fue aprobado en la Asamblea de Compromisarios. Con ello, el Barça irá al mercado y, además, tratará de hacer frente a las graves pérdidas de salir del Camp Nou en la temporada que viene (23/24), donde recalará en Montjuïc, que conlleva un enorme perjuicio a la taquilla y sus socios.