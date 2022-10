Tebas, Simeone y CR7 en shock: Mendes negocia por el Menino de oro

La suplencia de João Félix ante el Brujas en el último partido -crucial, por cierto- del Atlético de Madrid en la Champions League ha dado la última pista al joven futbolista portugués sobre una idea que venía pergeñando desde hace tiempo: salir del Metropolitano. Ahora, con un pie fuera de la máxima competición continental, a las puertas de un Mundial y con el mercado de fichajes invernal a la vuelta de la esquina, Jorge Mendes, su agente, ya trabaja en su salida por deseo expreso del jugador.

No vamos a decir que la noticia no he sorprendido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, al que inmiscuye sobre manera que los cracks mundiales recalen en España; al mismo Cholo Simeone, que obra en función de su idea de juego no por molestar a uno u otro jugador, y a Cristiano Ronaldo, máxima leyenda del fútbol portugués y capitán de la selección en la que juega Félix, aunque indudablemente a lo largo de sus últimas temporadas algo se verían venir los tres con la perla ibérica.

El Menino de Ouro es un futbolista especial, diferente, pero de esos que gozan de una fragilidad mental lo suficientemente fina como para romper su potencial si las cosas no le van de cara. En el Atleti son taxativos: si alguien tiene la culpa, es el joven futbolista luso. De hecho, nadie en el club va a frenar las negociaciones con Mendes si Félix se quiere ir, ni mucho menos. En el Atleti se está a gusto, no a disgusto. Pero el problema con él va a ser otro.

Vale que quiere irse el Atleti y que Mendes puede negociar las condiciones, sin embargo el club español quiere que se le indemnice acorde al interés y esfuerzo que ha dedicado al jugador, que ni es poco ni barato. O lo que es lo mismo, espera que sea cual sea el club que le busque Mendes a João Félix, este llegue con el dinero por delante, y no cualquier cifra, sino una muy concreta: al menos 126 millones de euros, justo lo que pagaron al Benfica por él. Y este asunto va a ser el gran problema con el jugador, ya que tiene contrato hasta 2026 y es complicado que cualquier entidad apueste por el luso por esa cantidad.