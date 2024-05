Laporta, Deco, Vitor Roque, Xavi y llegan Chelsea y Pochettino para hacer picadillo al Barça por 65M

La situación del FC Barcelona es muy complicada. Y no lo decimos por el arranque final, que de hecho le ha valido el respeto por solventar la amenaza nacida en Girona contra su segundo puesto, sino por la continuidad de Xavi Hernández, su falta de entendimiento con Deco y cada vez más con Laporta y la junta directiva, por la situación económica y deportiva, también por Vitor Roque, detonante de la ruptura entre las partes. Y encima ahora llega el Chelsea con 65 millones de euros para hacer picadillo un anhelo del FC Barcelona.

Decía en su día Estevão Willian que su sueño infantil era jugar en el FC Barcelona, donde creció viendo a jugadores como Leo Messi o Neymar Júnior, por eso y sobre todo por su enorme calidad, el Barça estaba tras su pista y lo estaba en primera línea, pero después llegó en plena crisis el desembolso descomunal por un Vitor Roque que al final ha demostrado no ser tan necesario y que sin embargo ha hipotecado más al club. Es más, a estas alturas no está claro su futuro, como el de Xavi, ni el de la posición del club en el próximo mercado de fichajes estival.

Y en medio de esta batalla interna del Barcelona surge un Chelsea que ha protagonizado una remontada épica en la segunda parte de la temporada en la Premier League, para colarse en Europa, donde jugará en la Europa League o la Conference League (dependiendo de si es el Manchester City o el Manchester United quien gana la FA Cup, respectivamente), y de paso poner sobre la mesa 65 millones de euros para llevarse a Messinho.

Así lo certifican fuentes inglesas y el mismo Fabrizio Romano, asegurando que el acuerdo está cerca de cerrarse. Sea como fuere, hace tiempo que el desembolso por Roque y la necesidad de respuestas urgentes en can Barça han hecho que se descarte el fichaje de Messinho en el Camp Nou, al menos en un corto espacio de tiempo.

🔵🇧🇷 Understand Chelsea want Estevão to be part of the first team as soon as he arrives in 2025, no plans for loan as considered "generational talent".



€40m fixed fee, €25m in add-ons considered not difficult to reach as performance related.#CFC will pay taxes of the deal. pic.twitter.com/npBldMy0fQ