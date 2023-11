Laporta, Deco y su plan para desquiciar Madrid: el jugador más caro del mundo, por dos duras bajas

Si ya os contamos en Don Balón como el Real Madrid parece echarse a un lado en sus posibilidades de fichar a Kylian Mbappé, algo que en todo caso ni mucho menos descarta el club, y focaliza muchos de sus esfuerzos en Erling Haaland, que desde este verano puede salir si lo desea del Manchester City previo pago de una cláusula nunca menor de 180 millones de euros, ahora el Barça no le pierde la cara a esta misma posibilidad.

A diferencia de Mbappé, el Barça sí cuenta con el favor del jugador noruego, que no ha cerrado nunca la puerta ni al club blanco ni al azulgrana, y como toda vez que, si existe una opción de fichar al jugador escandinavo, esta pasa por una cuestión de dinero, Joan Laporta y Deco buscan las fórmulas para llegar a esas cifras. Pues bien, en todo caso estas pasan por la venta de varios jugadores, pero sobre todo por la salida de dos muy concretos.

Uno sería Robert Lewandowski, el cual cobra una enorme cantidad en condición de salario, sería incompatible con Haaland y cuyos números ya no engatusan. Su salida a Arabia o Estados Unidos no solo supondría dinero directo para las arcas y dejar vacante el hueco del nueve, sino que aliviaría la masa salarial del equipo. Con todo, no sería el polaco quien pondría a disposición del Barça una cantidad que acercaría al goleador del City, sino Frenkie de Jong.

Con el neerlandés pasa que el Barça no quiere deshacerse de él salvo por causa mayor, única, y Haaland lo es. Sobre ello, ni el presidente ni el director deportivo del club azulgrana ven esta opción por una cifra menor de 100 o 120 millones de euros (no es para menos, si Enzo Fernández o Moisés Caicedo han valido lo que han costado, el internacional de los Países Bajos lo merece tanto o más) y con ese dinero en mano, todo cambia con el 9 citizen.

Con estas dos ventas y alguna más, además de ciertos ajustes, el Barça estaría en disposición de plantar cara al Maddrid por Haaland, que es el pelotazo de pelotazos. Se cree que no querrá salir hasta 2025, pero el Barcelona quiere estar preparado.