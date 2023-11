Al-Khelaïfi pilla in fraganti a Florentino: el ‘no’ a Mbappé esconde una operación nunca antes vista

Con la emisión del comunicado del Real Madrid sobre su negación de una negociación en curso con Kylian Mbappé o su entorno y el posterior anuncio de la Cadena Ser en el que se asegura que el club blanco renuncia oficialmente a fichar al 7 de Bondy, parecería que los blancos han detenido las hostilidades sobre una operación récord por un punta, sin embargo esto no se corresponde con la verdad y Nasser Al-Khelaïfi sospecha que efectivamente así es.

Galáctico en marcha, pero, ¿cuál?

Si nos ponemos en situación sobre el culebrón de Mbappé con el Madrid, ni podemos restringir este al discurso al que relaciona al jugador con el club español ni podemos cerrarlo por más anuncios, no oficiales, que se hagan al respecto, y eso lo sabe el mandatario del PSG. En primer lugar, el jugador se ha negado varias veces a renovar y quiere su libertad: por algo será. Por tanto, en el hipotético caso de que Mbappé se quede sin equipo en junio, ¿creen que el Madrid no se vería tentado a ficharlo?

Pero el asunto es más complicado. Esta pregunta es casi retórica en apariencia, sin embargo, el club merengue ya no se fía ni del 10 de les bleus ni del PSG y eso lo ha llevado a una segunda opción que es igualmente ilusionante y para muchas voces con peso en el club, en mayor media incluso que la de Mbappé, y esa no es otra que la posibilidad de firmar a Erling Haaland. Este asunto, que va tomando forma, pasa por dos fases y la primera ya está dada. Ese primer paso es el acercamiento y si es público, mejor. Pues bien, Rafaela Pimienta, representante del jugador, estuvo en el Bernabéu recientemente y no se escondió, de modo que ese primer obstáculo está salvado, tanto que incluso en el City han mostrado su malestar.

🙄 "He estado más veces aquí. ¿Hablar de HAALAND con FLORENTINO? NO, NO, NO, NO".



RAFAELA PIMENTA, en el BERNABÉU para ver el REAL MADRID-BRAGA, ha hablado EN EXCLUSIVA con @marcosbenito9. #ChiringuitoHaaland. pic.twitter.com/fUQSgZyzgs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2023

Luego viene el segundo, el más complejo, que a su vez paso por dos fases: una, que el jugador se quiera marchar el próximo verano o el siguiente (2025) del City y active respectivamente su cláusula liberatoria, que es de 180-200 millones en junio de 2024 y de 150M en junio de 2025, momento en el que además Guardiola diría adiós a los skyblue. ¿Y en qué modo influye esto en Mbappé y el PSG? Sencillo, el Madrid corta comunicación con el crack francés, alude desinterés y juega la carta de Haaland, con eso pone entre la espada y la pared al 7 del PSG, que además vive un momento delicadísimo en su club. Y mientras, encima, el Madrid renueva juventud y clase (Vini, Rodrygo, Camavinga, Valverde…); algo así como ‘Mbappé, no te necesitamos, tú verás’. Sí, los blancos tienen la sartén por el mango y la están usando.