Laporta enfada a Xavi, sin dinero pero mirando a Brasil

La delicada situación financiera del F.C. Barcelona es de sobra conocida por todos. El conjunto catalán no solo no tiene dinero para gastar si no que acumula numerosas deudas, lo que sin duda complica cualquier operación en el mercado de fichajes.

Pese a todo, a Xavi Hernández se le han prometido jugadores de garantías y con experiencias para competir el año que viene por los títulos, unos futbolistas que no solo no terminan de llegar si no que ahora el club parece que querría acometer unas operaciones totalmente distintas, con la incorporación de jóvenes promesas.

El eterno rival, el Real Madrid, es el ejemplo de que invertir en promesas brasileñas puede salir bien, ahí están los casos de Vinicius y Rodrygo, pero esto también puede salir muy mal, y el Barça sabe bien esto, como ejemplo el caso de Keirrison, Henrique o Douglas, y tantos otros por los que los azulgranas pagaron una buena cantidad de dinero y, en algunos casos, ni siquiera llegaron a debutar.

Ahora, según Sport, el conjunto azulgrana estaría detrás de tres nuevas joyas del fútbol brasileño, considerando la posibilidad de reforzarse con alguno de ellos este verano.

Danilo dos Santos, de 21 años de edad, es un futbolista clave en el Palmeiras pese a su juventud. Se trata de un pivote defensivo con un gran despliegue físico y buen manejo de balón. Esta temporada lleva jugados 26 encuentros, en los que ha marcado seis goles y ha dado dos asistencias. Danilo tiene contrato hasta diciembre de 2026 y se hace complicado que Palmeiras lo deje ir por menos de 20 millones de euros.

Los otros jugadores que el Barça sigue en Brasil son Andrey Dos Santos y Kaiky, ambos de 18 años de edad e internacionales en categorías inferiores.

Kaiky Melo es un central diestro, que también puede jugar de pivote, que extendió su contrato con el Santos hace un par de meses, estando vinculado hasta diciembre de 2026 con el conjunto carioca. Su valor estaría sobre los 10 millones de euros.

Por otro lado, Andrey Nascimento dos Santos es también un pivote que puede jugar de mediocentro, aunque en su caso acaba contrato con el Vasco de Gama en 2023, siendo el fichaje más económico de los tres.

Habrá que esperar a ver cómo reacciona Xavi al interés del Barça en estos futbolistas, sobre todo si no terminan llegando al club los jugadores prometidos por el presidente azulgrana.