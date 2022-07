Laporta es el rey: Azpilicueta se escapa y el uruguayo es el elegido

Joan Laporta ha hecho los deberes este verano en la delantera del conjunto azulgrana. Ha conseguido pasar de una delantera formada por Depay, Luuk De Jong y Dembélé, a un tridente compuesto por Ansu Fati, Lewandowski y Raphinha, el trio de delanteros que ha saltado esta madrugada de inicio ante el Real Madrid, y el que seguramente sea el más empleado por Xavi Hernández esta temporada, con el ‘Mosquito’ como comodín, por si alguna de las bandas baja el ritmo. Pero además, no solo tiene un tridente de inicio de ensueño, sino que, sus suplentes (Ferran Torres, Auubameyang y Dembélé, además de Depay) podrían ser perfectamente titulares en cualquier momento de la temporada.

Joan Laporta ha cumplido, ha tenido que vender activos del club para renovar casi por completo al FC. Barcelona, pero lo ha conseguido. Con la delantera completa, ahora le toca el turno a la defensa. Ya ha lelgado Andreas Christensen, pero se espera que el FC. Barcelona realice una, dos o incluso tres operaciones más en la zaga. En concreto, se prevé que el conjunto azulgrana intente los fichajes este verano de Azpilicueta, Marcos Alonso y Koundé/Íñigo Martínez.

El fichaje de Jules Koundé parece el más complicado. Desde Inglaterra aseguran que ya existe un preacuerdo entre el Sevilla y el Chelsea para el traspaso del jugador, aunque el FC. Barcelona espera poder convencer al conjunto andaluz ofreciendo menos dinero que los londinenses, pero pagándolo de una sola vez, ya que, los ‘blues’ han ofrecido mayor cantidad de dinero, pero diferido en varios años. De no llegar a un acuerdo con Pepe Castro, el conjunto azulgrana tendría como segunda opción a Íñigo Martínez, de quien ya ha obtenido el ‘sí’, pero el Athletic Club de Bilbao se ciñe a la cláusula del jugador, y esta es de 80 millones de euros. No le saldrá nada barato a ala entidad blaugrana el central que acabe viniendo, pero tiene más opciones de acabar en el Camp Nou el futbolista vasco.

Por otro lado, lo de Marcos Alonso parece mucho más seguro que lo de César Azpilicueta, ya que, aunque el lateral quiera abandonar Stamford Bridge este verano, no parece que vaya a suceder, al menos eso parece tras las últimas declaraciones de Thomas Tuchel en rueda de prensa:” No estoy muy seguro de si quiero dar a Azpi lo que él quiere. Esto también va sobre lo que queremos nosotros, lo que quiere el equipo. No le gusta, pero lo entiende. Es difícil para él, porque el otro club está permanentemente con él”, señala el técnico alemán.

Jarro de agua fría para Joan Laporta que tendrá que seguir buscando en el mercado un lateral derecho para la defensa de Xavi Hernández, pero mientras tanto, la posición está bien cubierta por Ronald Araújo. El uruguayo volvió a ocupar la posición de ‘2’ ante el Real Madrid y de nuevo desempeñó su papel de manera extraordinaria. El charrúa es pura potencia física. Los azulgranas no tienen nada que temer cuando el central tenga que ocupar esa posición a lo largo de la temporada. jugadores dentro del club para ocupar esa posición existen, aún así, Laporta prefiere a un lateral derecho natural, veremos a quién acaban trayendo.