El futuro de Asensio, en manos del Barça: Xavi le echa una mano

La plantilla del Real Madrid se encuentra prácticamente cerrada en cuanto a fichajes se refiere, así lo hizo saber el propio Carlo Ancelotti junto a Thibaut Courtois en rueda de prensa:” No vamos a fichar a nadie más”. Solo la salida de Marco Asensio provocaría que Florentino Pérez acudiese al mercado para buscarle un sustituto y a día de hoy, su salida, no parece que vaya a producirse. El balear, con casi toda seguridad, agotará su último año de contrato que le queda con el conjunto blanco para intentar convencer a Ancelotti y lograr la renovación, y si no, se irá gratis en junio de 2023.

Ese es el plan inicial de Marco Asensio, esperar a ver cómo se desarrolla la temporada y aprovechar al máximo todos los minutos que Carlo Ancelotti pueda darle, pero la llamada de Luis Enrique en la última convocatoria de España para los partidos de la UEFA National League del mes de junio, le hizo creer que podría ser convocado por el asturiano para la disputa del Mundial de Catar 2022. El ex del Mallorca busca minutos, quiere viajar con ‘La Roja’ en noviembre y diciembre, y para ello sabe que tiene que jugar lo máximo posible los meses de agosto, septiembre y octubre.

Él quiere conseguirlo en el Real Madrid. Su objetivo es convencer a Luis Enrique y Florentino Pérez a la vez, y este domingo tiene la primera oportunidad de hacerlo, ya que, aunque aún sea verano y nos encontremos en plena pretemporada, este fin de semana, en Las Vegas, tendrá lugar el primer clásico de la temporada 2022/2023, y aunque los entrenadores nos lo quieran vender como un simple amistoso sin transcendencia, un clásico, es un clásico, sea en julio, o en enero.

Un clásico que llega cargado de detalles, donde el principal foco de atención estará puesto en los nuevos fichajes de ambos equipos: Tchoauméni, Rüdiger, Lewandowski, Raphinha, Kessié y Christensen, pero también en jugadores que aún no tienen decidido cual es su futuro y cuya participación en el partido, podría hacer cambiar su destino por completo, hablamos de jugadores como Depay, De Jong, Hazard, Odriozola o Asensio.

Como ya se ha señalado anteriormente, el objetivo de Marco Asensio es quedarse en el Real Madrid un año más e intentar convencer a Luis Enrique de que puede contar con él para el Mundial de Catar y a Florentino Pérez de su renovación, y hoy, es la primera piedra en el camino del balear. No salir de titular hoy en Las Vegas supondría un golpe muy duro para el jugador, pero no disputar ningún minuto ante el conjunto azulgrana y ver como el resto de sus compañeros (Rodrygo, Valverde o Hazard) ocupan su posición, supondría un K.O. definitivo. Aunque parezca increíble, el futuro de Marco Asensio depende en gran medida del FC. Barcelona (que viene de ganarle 0-6 al Inter de Miami) y de Xavi Hernández que intentará repetir este resultado ante los blancos. El devenir del encuentro derterminará su presencia en él. Veremos qué sucede en en partido donde el tridente de ataque del Real Madrid apunta a que será el formado por Vinicius-Benzema-Rodrygo y que Asensio tendrá que esperar su turno en el banqullo.