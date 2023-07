Laporta frena a Florentino con la renovación del nuevo Messi: 1000M y no hay caso Arda Güler

En las oficinas del Camp Nou están pasando por una de las épocas más complicadas de la historia del club. Los blaugranas están sometidos a una economía tan precaria que cualquier movimiento debe ser inspeccionado con lupa para evitar que dañe en demasía a la viabilidad financiera de la entidad. En este sentido, renovar a una pieza básica de cara al futuro, como es Lamine Yamal, es algo que se debía hacer sí o sí.

El joven canterano está llamado a ser uno de los líderes del Barça del futuro, de modo que asegurarse su continuidad era toda una prioridad para el área deportiva culé, que sabe que el jueves 13 de julio cumple 16 años, lo cual le da a Yamal la posibilidad de firmar su primer contrato profesional. En este sentido, el Barça corre el riesgo de que el canterano decida fichar por cualquier otro club, algo que no piensan permitir. Especialmente, a sabiendas de que el Real Madrid está muy cerca del padre del jugador.

Ante esta situación, la directiva blaugrana no ha tardado en tratar esta situación de raíz y ya tienen apalabrada una renovación con el jugador para un total de cinco temporadas, para evitar así cualquier susto que pueda poner en peligro el futuro del que apunta a ser un potencial Balón de Oro.

Xavi cuenta con él

El jugador sabe que es una pieza importante de cara al futuro y quiere comenzar a formar parte del primer equipo. Es por ello por lo que Xavi contará con Lamine en la gira de pretemporada y si todo va bien seguirá en dinámica del primer equipo durante la temporada. Además, desde el club se le ha propuesto jugar con el Barça Atlètic de Rafa Márquez para poder seguir con ritmo de competición.

Por otro lado, pese a que no ha trascendido, todo apunta a que el Barça impondrá una cláusula de rescisión totalmente prohibitiva sobre Lamine Yamal, ya que todo lo que no sea una cifra superior a los 500 millones de euros podría llegar a suponer un riesgo que no se debe asumir.

Así pues, hay tranquilidad en el Barça con la situación de Lamine Yamal con el que cuentan de cara al futuro y cuya renovación cerrará las puertas a posibles casos parecidos al de Arde Güler o cualquier otro tipo de fuga como la de Xavi Simons.