Laporta, harto: nueva defensa del Barça con Eric García y 3 más fuera

Tras las derrotas frente al Eintracht de Frankfurt y el Cádiz, el FC Barcelona encaraba el choque de ayer contra el Rayo Vallecano con la intención de despejar las dudas que han rodeado al club en las últimas semanas, pero el conjunto madrileño no hizo otra cosa que aprovechar las carencias que sigue manifestando el equipo dirigido por Xavi Hernández.

A pesar de que en los meses de febrero y marzo el Barça ha ofrecido una versión muy gratificante para los intereses deportivos de la entidad, los problemas están volviendo a dejar tocada la figura del entrenador catalán, un revés que Joan Laporta está dispuesto a solucionar el próximo verano realizando varias incorporaciones para la parcela defensiva que no solo llegarán al Camp Nou para revitalizar esa línea, sino que dejarán sin opciones a algunos de los efectivos actuales de la zaga culé.

Es cierto que las arcas del club no atraviesan su mejor momento, pero Laporta aun así está decidido a revertir esta dinámica dando un serio toque de atención a Eric García y abriendo la puerta de salida a otros tres defensas de la plantilla, Óscar Mingueza, Samuel Umtiti y Clément Lenglet.

El caso de exjugador del Manchester City está resultando toda una decepción. A pesar de llegar el verano pasado -a coste cero- generando mucha ilusión de cara al futuro el proyecto, las prestaciones de Eric no han satisfecho las necesidades de un equipo que, cuando Gerard Piqué o Ronald Araújo no juegan, encaja goles con suma facilidad. Su puesto en la plantilla no corre peligro, de momento, pero su importancia en los planes de Xavi se verá muy afectada por la llegada de nuevos fichajes.

El caso de los otros tres futbolistas mencionados es muy similar ya que estos apenas están teniendo protagonismo en el equipo, a pesar de haber disputado una gran cantidad de minutos la temporada pasada, y su nivel cuando han saltado a escena ha generado más luces que sombras. De ahí que Laporta haya abierto la salida a todos ellos con el fin, ya no solo de dejar paso a savia nueva, sino para inyectar capital en las arcas del club con sus ventas.

Además, cabe señalar que Dani Alves y Sergi Roberto finalizan contrato el 30 de junio y, atendiendo a las últimas informaciones vertidas por el club, su renovación se antoja muy complicada.