Laporta K.O con su nefasta gestión: regala una estrella y pierde la llave para renovar a Gavi

Si a principio de temporada le hubieran dicho a Laporta que ingresará 7 millones por la venta de Francisco Trincao, el presidente blaugrana lo hubiera firmado con los ojos cerrados. El portugués parecía llamado a la mediocridad y su paso por el Barça no le auguraba un futuro esperanzador. Sin embargo, el luso ha brillado con luz propia en el Sporting de Portugal y el conjunto lisboeta no ha dudado en pagar los 7 millones que valía su opción de compra, una cifra que ahora puede ser muy baja.

El paso de Trincao por Can Barça no fue nada satisfactorio, el joven portugués nunca fue capaz de rendir al nivel que se esperaba y pronto acabó sumido en el ostracismo. Sus números de 3 goles y 2 asistencias en 42 partidos demostraron que no estaba listo para dar un paso tan grande a su corta edad. Sin embargo, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y el luso ha demostrado que su calidad no era un espejismo.

En su paso por el Sporting de Lisboa, Trincao ha sido capaz de marcar 12 goles y repartir 4 asistencias en lo que va de temporada. Además, se ha convertido en un jugador clave para los suyos, pues ya ha disputado un total de 2.824 minutos, una cifra que demuestra que lo que el jugador necesitaba eran minutos y confianza.

Con su compra por 7 millones de euros, el Sporting tiene dos opciones, quedarse con el jugador y confiar plenamente en su potencial para que siga creciendo en el equipo, o bien, venderlo y asegurarse una ganancia económica importante, ya que el jugador ha mostrado un valor y rendimiento superiores a los 7 millones de euros.

Por su parte, el Barça debe estar tirándose de los pelos, pues lo que a principio de temporada parecía una buena noticia, ha acabado siendo un regalo envenenado, ya que con una venta de 20 millones de euros, que con este Trincao sería viable, los blaugranas podrían afrontar con mayor seguridad las renovaciones clave de Gavi, Araujo y Balde, las cuales con los 7 millones ingresados no se van a desencallar.