Laporta, OK a Jorge Mendes: De Jong fuera para el crack de 80 kilos

El fútbol mundial sigue alucinando con la capacidad que está mostrando el Fútbol Club Barcelona para hacer inversiones multimillonarias en fichajes top cuando parecía un equipo al borde de la quiebra. Las famosas palancas están permitiendo estas operaciones por parte de Joan Laporta pero es que el presidente no quiere quedarse aquí y todavía va a sorprender al mundo entero con lo que tiene preparado y lo que espera cerrar en las próximas fechas.

De sobra es sabido el interés que tienen los culés por reforzar su defensa con las figuras de Marcos Alonso y César Azpilicueta, ambos en el Chelsea, pero es que el bombazo puede llegar con la guinda del pastel: Bernardo Silva. No es ningún secreto que el Barça se encuentra tras los pasos del portugués del Manchester City pero se daba casi por descartada esta opción ante el precio que se presupone que habría que desembolsar por un fichaje de este calibre. Pero está claro que a Joan Laporta no le asusta nada y tiene entre ceja y ceja sacar al crack del Etihad Stadium para llevárselo al Camp Nou tal y como ha informado la Cadena Cope.

De Jong es la clave

Por supuesto, la jugada no es sencilla y para ello los culés van a tener que tocar una única tecla sin la que no habrá fichaje. Y es que es una condición indispensable que Frenkie de Jong abandone el Barça en las próximas fechas para así poder hacer sitio, y no precisamente en lo deportivo, a Bernardo Silva, que está valorado en 80 millones de euros. Deshacerse del centrocampista holandés supondría para el Barcelona primero ingresar una gran cantidad de millones de euros en forma de traspaso, y en segundo lugar liberarse de una ficha que le va a lastrar en esta y en las siguientes temporadas.

No es sencillo llevar a cabo la jugada, entre otras cosas porque De Jong sigue firme en su idea de no moverse. Sabe que si se queda contará igualmente con minutos y está dispuesto a cumplir su contrato, pero Laporta está desesperado por sacarlo del Barça para acometer la llegada de su nuevo sueño. El representante Jorge Mendes ya está al tanto de todo y las partes mantienen conversaciones, pero si no sale De Jong, el anhelo del barcelonismo y también de Xavi Hernández va a quedar completamente roto.