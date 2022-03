Laporta pierde el tren de Argentina, Messi no tendrá reemplazo

Antes incluso de ver que este Barça, al menos para lo que le queda de temporada, ya tira, va a buen ritmo, ha encontrado su juego y los resultados, algunas voces trataron de intentar hacer acompasar los problemas internos, que son muchos, del PSG en general y de Leo Messi en particular con una posible vuelta a la Ciudad Condal, sin embargo ni Leo Messi volverá al Barça la temporada que viene ni puede que lo necesite, no a este Messi. Es más, tampoco tendrá a su sustituto en Argentina, que mira a la Premier League.

Y es que parece que el Barcelona, que anda detrás de Haaland, se ha hecho con Franck Kessié y Andreas Christensen, empieza a carburar con los nuevos fichajes, especialmente con un Pierre-Emerick Aubameyang desatado, y trata de convencer a Ousmane Dembélé de que se quede, no irá a por Paulo Dybala, con el que había sido relacionado junto al Atlético de Madrid. Tal y como os adelantamos ayer, el argentino mira fuera de Turín abiertamente, pero es la Premier League quien le tienta.

No es que a La Joya no le guste LaLiga, es que el dinero está en la liga inglesa y hay tres equipos dispuestos a satisfacer sus demandas al respecto. Es verdad que de los tres, el proyecto que más le atrae, el del Liverpool, es el que posiblemente menos dinero vaya a reportarle, pero eso no quita que el proyecto red o, en su defecto, el Manchester United o el Tottenham, sus otros dos posibles compradores, no le tienten.

Para sumarse a esta lista, el Barça debería reaccionar ya, sin embargo parece que es el mismo Xavi quien bloque tal acción, lo que envía el futuro del FC Barcelona lejos de un dibujo en el que la figura del 10, que ocupaba Messi, sea el eje sobre el que pivote el juego del equipo. Más vertical y directo, asentado parte de su efectividad en el juego por las bandas desde la amplitud, Xavi quiere vértigo, no pausa. Por ello ni Messi ni Dybala irán al Barça, entre otros motivos, y el Barça deja ir el tren de la Joya, que parará en Inglaterra.