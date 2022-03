Aubameyang lo deja caer: debate en el Barça y Haaland en peligro

¿Saben cuántos goles lleva Pierre-Emerick Aubameyang esta temporada en el Barcelona? Siete, ¿y saben en cuántos partidos los ha logrado? En esos mismos, amén de una asistencia. No sabemos qué ocurrirá en el futuro y si Mikel Arteta tendrá razón con el ariete, ex de Arsenal, tendente a impresionar con su soberana calidad casi tanto como a disolverse en su espíritu inconsistente, pero lo que sí es cierto hasta el momento es que el africano mejora y mucho la carta de presentación de Erling Haaland en este 2022.

Pensarán que esta comparativa entre los dos delanteros es ventajista, ya que el noruego juega en un equipo prácticamente sin objetivos y ha estado lesionado, pero en cierta forma es pertinente hacerla, más aún dada la precaria situación financiera del club blaugrana y la magnitud que supondría el fichaje del escandinavo sobre ese contexto. De modo que sí, Auba es ahora mismo un delantero mucho más letal que Erling. Y también más barato.

En lo que va de año y centrando nuestra mirada en la liga alemana y la española, ya que Haaland no ha jugado la Europa League, el punta referencia del Signal Iduna Park ha hecho en seis partidos tres goles, donde no ha dado ninguna asistencia, mientras que el actual nueve del Barça posee los registros antes mencionados. La diferencia es incontestable. Pero es que hay más, porque, tal y como juegan Xavi y su Barça, más allá de que posiblemente fichar a Haaland condicionaría todo lo demás en el proyecto blaugrana, cabe preguntarse: ¿no le convienen más al equipo azulgrana las características de gabonés?

Se habla mucho de que el City no tiene un nueve y que anda buscándolo en el mercado, pero, tal y como le pasa a este Barça, quizá no necesite tal cosa -salvo en momentos de urgencia, en determinados instantes de zozobra en ciertos partidos, como ha ocurrido con Luuk De Jong-. Aubameyang y Dembélé se bastaron y se sobraron en el Bernabéu para desarticular al Madrid y lo hicieron desde la ruptura al espacio, desde la velocidad y el desborde, desde la anticipación; no decimos que Haaland no pueda hacerlo, sino que no lo haría a esa velocidad.

Que el fichaje de Haaland sería un acierto para el Barça en lo deportivo es un hecho incontestable, pero de momento Aubameyang se ha ganado el beneficio de la duda y tal y como juega Xavi le va muy bien con él. Que no es poco. Lo que decimos y parece asegurar el africano es lo siguiente: Haaland es el futuro, pero el ex gunner se ha ganado el presente. Con Dembélé y Aubameyang (abiertamente amigos) a este nivel futbolítico y de conexión, ¿no convendría centrar los esfuerzos económicos en retenerlos?