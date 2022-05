Laporta pone la cruz: 9 salidas empezando por el intocable de Koeman

Joan Laporta tiene claro que la situación económica del FC. Barcelona es muy difícil y que, por ello, realizar una gran reestructuración de la plantilla con grandes nombres va a ser muy difícil sin quebrantar las reglas del Fair Play Financiero. El presidente es consciente de que si quiere fichar, ya sea a Lewandowski, Mané o Lukaku, antes tendrá que vender y por eso ya ha redactado una lista de jugadores con los que no cuenta el año que viene de la que forman parte has 9 futbolistas.

Riqui Puig, Mingueza, Trincao, Pjianic, Collado, Braithwaite, Neto, Umtiti y Lenglet son los futbolistas de la primera plantilla del FC. Barcelona a los que tanto Joan Laporta como Xavi Hernández ha puesto la cruz y, por lo tanto, tendrán que buscar un nuevo destino a lo largo del verano, ya que, ni el entrenador ni el presidente cuentan con ellos para la próxima temporada.

No es ninguna sorpresa encontrar en esta lista a jugador como Neto, Umtiti, Lenglet, Riqui Puig y Braithwaite. El caso del danés es claro que no entra en los planes de Xavi Hernández. Desde que él se sentase en el banquillo azulgrana, y tras su recuperación total en el mes de diciembre, los fichajes de inviernos han apartado por completo al ex del Leganés de las alineaciones del de Terrasa, siendo claramente la última opción del técnico catalán para el ataque. Por delante de él están Ferran Torres, Dembélé, Aubameyang, Adama Traoré, Depay, Luuk de Jong e incluso Abde. Era intocable para Koeman.

Por otro lado, los casos de Trincao y Pjianic son difíciles de gestionar, sobre todo el del bosnio. El centrocampista llegó al Camp Nou en el verano de 2020 tras el pago de 70 millones de euros (60 + 10 en variables). En su primer año no contó para Koeman y decidió buscar una salida, en forma de cesión, al Besiktas. Ahora, regresará, pero, en princpio, Xavi Hernández no cuenta con él. Lo mismo sucede con Trincao quien, salvo sorpresa, regresará a Barcelona y lo más probable es que sufra otra cesión, esta vez, con destino Portugal.

Por su parte, los canteranos Collado (que también volverá de cesión tras su etapa en el Granada), Riqui Puig o Mingueza, parece que tendrán que buscar una oportunidad lejos del Camp Nou, seguramente todos ellos en forma de cesión, para demostrar a Xavi Hernández su gran nivel de juego y que puede contar con ellos en un futuro.