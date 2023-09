Laporta se había despedido de él, fue pitado en el Camp Nou y ahora es más querido que Lewandowski

El comienzo de temporada del Barça no ha sido para nada malo. El conjunto de Xavi Hernández ha sido capaz de sumar 10 de los 12 primeros puntos de la temporada y está siguiendo la estela del Real Madrid, que todavía no se ha dejado ningún punto en esta liga. Sin embargo, esto no habría sido posible sin la presencia de Frenkie De Jong en el Barça, que en lo que va de temporada se ha convertido en el gran referente de la medular culé.

El giro de guion ha sido total

Ahora, son pocas las personas que se sorprenden con un gran partido de Frenkie De Jong. El neerlandés se ha erigido como uno de los pilares que sostienen este Barça. Pero nada esto era así a estas alturas de la pasada temporada, cuando De Jong llegó a ser sentado en el banquillo e incluso pitado por una pequeña parte de la afición al negarse a abandonar el Barça en el pasado mercado de verano antes las insistentes presiones por parte de Joan Laporta y la directiva culé.

En el transcurso de un año, Frenkie ha sido capaz de dar la vuelta a su situación como si de un calcetín se tratara. El ex del Ajax ha pasado de ser el principal señalado para dejar el club, a ser una figura intocable para Xavi, que ha encontrado en el neerlandés a un futbolista totalmente diferente y que aporta tanto en salida de balón como en llegada de segunda línea.

Además, en cuanto a su relación con la afición culé, todo ha vuelto a su cauce, convirtiéndose así en uno de los favoritos, incluso por delante de nombre como Lewandowski, que parece haber perdido parte del favor del aficionado en los últimos tiempos, por culpa de su bajón de rendimiento.

En lo que va de temporada, De Jong ha disputado el 100% de los minutos que ha jugado el Barça, siendo, junto a Koundé, Ter Stegen y Lewandowski los únicos en lograrlo, reafirmando así, que se trata de una figura esencial para los esquemas de Xavi.

Así pues, grandes noticias para el Barça, que está viendo florecer a un Frenkie De Jong al que se le perdió la fe muy rápido y que ahora, está destacando por encima del resto gracias a que no atendió a las presiones de Laporta para salir y apostó por su futuro en el Barça, una apuesta que ha resultado ganadora.