Los fichajes a coste cero de Deco ya ilusionan a Xavi Hernández: Gavi y Oriol Romeu están alerta

Joao Cancelo, Joao Félix e Iñigo Martínez tuvieron sus primeros minutos como jugadores del FC Barcelona en la victoria de su equipo por 1-2 frente a Osasuna. El lateral fue el más activo de los tres y dejó detalles de su creatividad.

Xavi Hernández demostró confianza en sus tres últimas incorporaciones a coste cero al darles minutos en Pamplona. Un sintoma del buen trabajo realizado por Deco y Mateu Alemany. El partido aún estaba con ventaja para los azulgranas cuando el ex del Manchester City saltó al campo. El sustituido fue un Sergi Roberto que parece el gran damnificado de la llegada del internacional portugués. En los treinta minutos que jugó pudo mostrar algunas de sus principales cualidades. Salvo la presión alta del rival con un cambio de orientación con su pierna menos buena y dejó un espectacular centro con el exterior que generó una clara ocasión de gol para Robert Lewandowski. La creatividad es su principal virtud pese a jugar en la línea defensiva, como vimos en su vuelta a La Liga.

Cancelo y Ferran Torres compartieron minutos en el sector derecho. Xavi quiso aprovechar que se conocían de su etapa en Inglaterra para buscar una conexión que puede marcar diferencias en los próximos partidos del conjunto catalán.

Poco protagonismo

Joao Félix saltó al campo en el minuto 80 de partido, cuatro después de que llegase el gol del Chimy Ávila que puso el 1-1 en el marcador. El ex del Atlético de Madrid no pudo destacar en el tramo final del partido, aunque fue relevante en las últimas acciones al intentar retener el balón cerca del banderín de córner. Las salidas de Ansu Fati y Abde van a permitir que pueda convertirse en un jugador relevante. La gran cantidad de partidos a los que se enfrenta el Barcelona durante la temporada le aseguran la participación, aunque parece evidente que tendrá que ganarle el puesto a uno de los centrocampistas. Si el portugués brilla, Xavi no tendrá más remedio que volver al 4-3-3 que utilizó en sus primeros duelos como entrenador azulgrana. Gavi, Gündogan u Oriol Romeu pueden ser los que pierdan la titularidad.

El carrusel de estrenos terminó con la aparición de Iñigo Martínez en el minuto 91. El ex del Athletic tuvo que sustituir a un fatigado Christensen y tuvo tiempo para medirse a Budimir. El delantero croata protestó una falta que podía haber significado la roja para el central vasco.