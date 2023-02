Laporta se la juega a Florentino en casa, otra vez: los culés le quitan 15 años a los blancos

Viendo al ritmo que arrancó el Barcelona de Xavi este 2023, desde Madrid, en ciertos sectores, se quiso ver que la debilidad del Barça existía y cuyo síntoma era que ganaba los partidos por la mínima, sin embargo con el transcurrir de enero se ha visto que no es debilidad lo que aflora en este Barcelona, sino solidez y fortaleza, tanta que a mediados de febrero han dejado vista para sentencia LaLiga de forma virtual, lo que equivale a que Laporta se la juegue a Florentino otra vez, haciéndole retroceder 15 años.

Esa es la distancia que separa al Real Madrid de su último proyecto ganador de liga, que como mínimo queda fijado en dos títulos consecutivos, un doblete que si no instaura una dinastía sí al menos supone un premio a la buena gestión, planificación y regularidad de un proyecto. Los de Florentino Pérez, si nos tenemos que apoyar en los datos ligueros, los de la constancia, no los son: no gana el Madrid dos ligas seguidas desde las temporadas 2006/07 y la 2007/08, donde además lo hizo con entrenadores diferentes: Fabio Capello y Bernd Schuster, respectivamente.

Sí, el Madrid ha ganado Champions League, Mundial de Clubes y supercopas durante estos diez años, y muchas, pero le cuesta afianzar su dominio en España, donde unas veces el Atlético de Madrid y la mayoría el Barça se lo impiden. Por ejemplo, en los tres últimos lustros, donde el Barça ha sufrido importantes bajones de rendimiento, los culés han conseguido dos ligas consecutivas en dos ocasiones, de 2014 a 2016 y de 2017 a 2019, y tres consecutivas en otra, de la 2008 a la 2011. Simplemente, al Madrid últimamente le cuesta más su título interno que triunfar fuera.

Evidentemente las tornas entre los dos gigantes del fútbol español cambian cuando nos referimos a sus salidas fuera del territorio patrio, a Europa, donde la superioridad del Madrid es aplastante, pero el régimen interno, como decimos, no es de gusto de los blancos. La victoria del Barcelona en Villarreal (0-1), donde por cierto perdió el Madrid, y de nuevo sin encajar goles, deja una distancia virtual de 11 puntos de diferencia entres los dos grandes: un trecho lo suficientemente grande como para pensar en una remontada madridista. Dicho lo cual, tras el título merengue de la 2021/22, no habrá, de nuevo, como ocurre desde hace 15 años con Florentino Pérez, doblete liguero, y eso en parte se debe al hacer de Joan Laporta.