Laporta se venga por fin del PSG y Al-Khelaïfi: histórico Barça, más caro que los 222M de Neymar

Allá por el verano de 2018, cuando pocas personas en el seno del FC Barcelona preveían una cosa así, la gran estrella mundial en la que se había convertido Neymar Júnior, crack de ese equipo junto a Leo Messi y Luis Suárez, decidió marcharse al Paris Saint-Germain en busca de nuevos retos y de ser el hegemón de un equipo sin el 10 de Argentina, hoy jugando en Estados Unidos, el club francés abonó su cláusula, de 222M, y el Barça quedó huérfano durante años de su talento. Hoy, la historia es diferente.

La oferta más grande de la historia del fútbol

Aquel fichaje galo fue el más importante que se ha realizado jamás en el balompié, nunca antes se ha llegado a tanto. Pero pudo haber sido diferente durante el mercado de fichajes, en este pasado verano. Joan Laporta ha revelado que él pudo aceptar una oferta aún mayor que aquella por Ney, venida del mismo origen que esa que descabezó al Barça, pero por otro talento culé bien diferente. Y Laporta dijo “no”.

Así al menos lo reveló en una charla con Barça One, donde comentó que “vinieron a comprarme a Lamine (Yamal) por 250 millones de euros y hace seis meses dije que no. Es el jugador más querido del mundo. ¿Cuál es el valor real de Lamine? Bueno, eso no está reflejado en el valor contable”.

Tras sacar pecho con su decisión, aprovechó para hacer lo propio con la gestión subsiguiente, la que ha aupado al Barça al liderato de LaLiga EA Sports y el cambio, para bien, del equipo blaugrana. “Creo que no nos equivocamos del todo, Flick está sacando mucho partido. Se fue Gundogan y llegó Olmo. Los jugadores están rindiendo mucho mejor que el año pasado. Raphinha y Lewandowski han cambiado de cara. El que quiera irse que traiga una oferta por lo que vale y siempre la estudiaremos. Como decía Johan, el que juega aquí tiene que querer estar aquí”.