Laporta y João Félix ahondan en la herida: golpe anímico e histórico; el culé se ríe del merengue

Vale que el Barça tiene un pero en los últimos años, Europa, pero lo cierto es que en el día a día, incluso en los peores momentos financieros e institucionales del conjunto blaugrana, los culés superan holgadamente en LaLiga a un club blanco que, bajo el mando de Florentino Pérez, está dejando que se hunda la ventaja histórica de su club en favor del ascenso blaugrana, y Joan Laporta y João Félix se frotan las manos con lo que hay y lo que se viene.

Equipos

No cabe duda que el Barcelona tiene una plantilla mejor y más equilibrada que la del Real Madrid en casi todas sus líneas: a todo el raudal ofensivo culé, con dos jugadores por posición en el tridente, se une una defensa mucho más poderosa, aspecto potenciado por las bajas de Eder Militao y Thibaut Courtois. Y con esto ya debería bastar para que los blaugranas se impongan a los merengues en la disputa de un título liguero más; lo que nos lleva a destapar las vergüenzas de la gestión de Florentino Pérez en este aspecto (recordemos, tras tirar la pasada liga demasiado pronto).

LaLiga, del Barça

Dejando a un lado la Champions League, el Barcelona ha ganado cinco de las últimas diez ligas y once de las veinte últimas jugadas, por siete del Madrid, que son solo tres en la última década. Y eso repercute en la historia, que ya deja al Barça a solo ocho títulos de los merengues; insistimos, un factor, el de la supremacía en España del Barça sobre el Madrid, que se ha potenciado desde la llegada al club merengue de su actual presidente, el cual, recordemos, tampoco ganó los títulos (únicos consecutivos del Madrid en los tres últimos lustros, algo que nunca logró Florentino) de las temporadas 2007 y 2008: eso son 6 títulos en casi 20 años al frente del club. Es un hecho que el Madrid de Florentino cede espacio al Barça de Laporta en la liga española.

Fichajes

Tras la debacle del Metropolitano, el Madrid, otro año más sin Kylian Mbappé, se encomienda a Vinicius para revertir una crisis masiva de juego, solidez defensiva y potencia goleadora, pero, ¿es suficiente? No lo creemos. João Félix es un elemento más de un largo etcétera en can Barça como recursos goleadores, y eso se nota. El Madrid ha hecho 12 goles esta temporada y solo 4 vienen de sus delanteros, donde Rodrygo Goes ha quedado seriamente retratado: en 600 minutos ha hecho un gol. Y ya está, Joselu y los dos brasileños deben sacar de este apuro al Madrid. No hay más y eso es achacable directamente a la planificación deportiva.

En definitiva, este Barça pinta muy bien mientras que este Madrid está plagado de carencias estructurales y genera un mar de dudas, lo que hace favorito a los azulgranas al título en pleno mes de septiembre. Y ahí están los números de Florentino en LaLiga, una más que caería en favor de Laporta y sería poco menos que dilapidar la habitual ventaja histórica merengue en el título de la regularidad. Y esto es un hecho.