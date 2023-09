El Barcelona no va a parar, João Félix, Cancelo y ahora 2 más que dispararán la ilusión en Montjuic

La temporada es larga, larguísima, lo que no quita para que comenzarla con buen pie sea determinante en el devenir de la misma, prueba de ello en clave culé fue la pasada campaña en la Champions League, donde una desafortunada derrota ante el Bayern en Champions comenzó a poner unas dificultades que esta campaña, con un calendario benevolente, no parece que vayan a aparecer. Tras la llegada de João Félix y Cancelo, las goleadas a Betis y Antwerp, el Barça no ceja en su empeño de afianzar los resultados y la confianza con dos hitos más que pueden disparar la ilusión.

Conciencia del trabajo bien hecho

El mismo Xavi Hernández habló de fortuna en el sorteo de Champions League, donde unos emparejamientos bastante sencillos hacen del Barça super favorito en su grupo. Y si los resultados aparecen en medio de la construcción en un nuevo proyecto, este se robustece, se empieza a creer en lo que se hace, como le está sucediendo al Barça con la llegada de los dos portugueses. Y encima el calendario, en este caso de LaLiga EA Sports, ayuda.

El Barça, tras las citadas victorias holgadas, tiene dos duelos más por delante que no le exigirán al máximo nivel, lo que puede apuntalar más el actual proyecto. El primero, mañana en Montjuic (18.30, hora española) ante un Celta de Vigo que llega plagado de dudas; después frente al Mallorca, el martes 26 (21.30, misma franja horaria), para terminar la semana frente a un Sevilla, también en casa, en horas bajas. Porto y Granada completan los siguientes duelos culés antes del parón y solo los portugueses, en su estadio, parecen un rival de cierta entidad para un Barça disparado.

Recordemos que el Barça comenzó de idéntica forma la campaña 22/23, cediendo un solo empate en los primeros choques de LaLiga y la Liga de Campeones, pero la visita a Múnich empezó a torcer los objetivos, que se terminaron de nublar en la derrota ante el Inter de Milan en San Siro. Esta campaña, Royal Antwerp, Porto y Shakhtar Donetsk no parecen capaces de tumbar al Barça, y encima el calendario de LaLiga ayuda.