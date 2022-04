Laporta y Xavi varían el rumbo de la 22/23: Dembélé y ese delantero

El FC Barcelona vive un momento de plenitud que tanto Xavi Hernández, entrenador y arquitecto de esta nueva realidad en Can Barça, como Joan Laporta, gestor máximo del club blaugrana, no quieren que se rompa, lo cual implica que muchas de las cosas que ahora mismo están funcionando no se quiebren en exceso con llegadas del mercado de fichajes. En base a ello, las certezas de Franck Kessié y Andreas Christensen y la situación económica del club hacen que ambos protagonistas miren a Ousmane Dembélé y ese delantero esperado como focos de futuro inmediato.

Está claro que jugadores como Raphinhna, del Leeds United; Robert Lewandowski, del Bayern de Múnich; Darwin Núñez, del Benfica, Ruben Neves, del Wolverhampton, o incluso Erling Haaland, del Borussia de Dortmund, están en la agenda culé, pero todas estas son transacciones muy caras, por lo que antes de todo ello, con Pierre Emerick Aubameyang funcionando, Xavi y Laporta hacen una revalorización de esfuerzos, donde Dembélé toma una importancia capital, a la que se suma la de otro jugador que puede ser la solución a todos los males en ataque: Ansu Fati.

Si el canterano, que está cerca de reaparecer, regresa a su nivel y con ello vuelve a hacerse indispensable en el esquema de Xavi, muchos de los problemas se habrán resuelto. La otra pata de la que hablamos sobre el nuevo proyecto culé es El Mosquito, cuyo acuerdo de renovación está complicado, pero no imposible. De modo que si las apuestas por Ansu Fati, ese delantero de primer orden mundial deseado, y el galo fructifican, el raudal ofensivo del Barça estará resuelto.

¿Significa esto que el Barça no va a hacer ningún fichaje en ataque? No, para nada, solo que ya no sería necesario que la incorporación ofensiva fuera millonaria, siendo así que en el Camp Nou podrían buscar un especialista, del tipo Luuk de Jong. Eso conlleva que el Barça también pueda diversificar esfuerzos y buscar un lateral derecho de garantías, pudiendo así hacer con soltura dos fichajes más y con ello no comprometer ni el nivel actual del equipo ni las arcas del club. Las recientes palabras del Laporta al respecto son esclarecedoras: "¿Fichar un crack? Tenemos al mejor, tenemos a Ansu”, comentó.