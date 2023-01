Las apuestas de Florentino en enero: Reinier, Brahim Díaz, Odegaard...

El Real Madrid no ha sido nunca de realizar grandes inversiones en el mercado invernal y este año parece que seguirá siendo fiel a su filosofía. Quizás, tres de las mejores incorporaciones de Florentino Pérez en enero durante toda su etapa como presidente blanco fueron las llegadas de Marcelo e Higuaín en 2006 y la de Casemiro, aunque al filial, en 2012. El resto de llegadas o no han rendido como se esperaban y han acabado saliendo o no tenían el nivel suficiente para jugar en el Santiago Bernabéu, como el caso de Faubert en 2009.

Lo cierto es que Florentino Pérez no apunta mal en enero, pero, por unas razones o por otras, ya sea por la alta competencia en el conjunto blanco o porque al final les acaba pudiendo la presión, ciertos jugadores que ahora están triunfando lejos del Real Madrid, fueron apuestas de Florentino Pérez durante el mercado invernal, es el caso de Martin Odegaard, Brahim Díaz. Su fichaje invernal más reciente, Reinier, aún no ha demostrado toda su valía.

Martin Odegaard

No será porque no lo ha intentado. Martin Odegaard fichó por el Real Madrid en enero de 2015 a cambio de 4 millones de euros a la temprana edad de 15 años. El centrocampista noruego era una de las grandes sensaciones europeas por entonces y Florentino Pérez se adelantó a todos sus competidores, ya que, detrás de él andaban equipos como Manchester United, Juventus o Bayern de Múnich.

No tardó más de seis meses de debutar con el club y, casualidades de la vida, fue Carlo Ancelotti quien le sacó al terreno de juego ante el Getafe, sustituyendo nada mas y nada menos que a Cristiano Ronaldo. Después y ante la falta de oportunidades, emprendió una nueva aventura en la Eredivisie, regresó a España para jugar en la Real Sociedad, fue repescado por el Real Madrid de Zidane y, de nuevo, en enero, ante la falta de oportunidades y su deseo de no frenar su profesión, fue fichado por el Arsenal de Mikel Arteta por 40 millones en enero de 2020 donde su rendimiento es óptimo habiendo anotando 15 goles y dado 11 asistencias desde entonces.

Brahim Díaz

Llegó al Santiago Bernabéu en el año 2019 a cambio de 15 millones desembolsado al Manchester City. Su caso es muy parecido al de Martin Odegaard. La falta de oportunidades en el equipo de Zinedine Zidane le hizo tener que buscarse minutos fuera. Los encontró en el AC Milan donde lleva cedido desde la temporada 2020-2021. Su progreso ha sido tan eficiente que Florentino Pérez ya se plantea su permanencia en el primer equipo a partir del curso que viene cuando su contrato de cesión acabe para suplir los huecos de una posible salida de Marco Asensio.

Reinier

Ha sido el último en llegar en enero. Fichó por 30 millones en enero de 2020 y fue cedido al Borussia Dortmund por dos años. Misma fórmula que Brahim Díaz pero diferente resultado, un año después el conjunto germano rompía su contrato y ahora intenta demostrar su nivel en LaLiga, en el Girona, donde ha disputado 7 partido en lo que va de curso y ha anotado 1 gol.

La segunda etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid no ha destacado por realizar grandes inversiones invernales. Este enero tampoco se esperan llegadas y todo apunta a que Reinier seguirá siendo el último en llegar con gorro y bufanda al Santiago Bernabéu. Otros fichajes invernales del Real Madrid han sido Adebayor, Huntelaar, Lass Diarra, Cassano, Diego López, Gago o Gravesen.