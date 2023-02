Las lesiones dan una tregua a Ancelotti: recupera a su líder y fin a la crisis en el Bernabéu

La zaga madridista va volviendo a la normalidad, la plaga de bajas que asedió a la plantilla durante este mes de enero va bajando su impacto en los de Ancelotti, que vieron como de un día para otro iban perdiendo sus principales efectivos de su línea defensiva, algo que sin duda afectó al rendimiento del equipo, siendo una parte de las razones del horrible mes de enero que han vivido los blancos.

Una de las bajas más sensibles en la plantilla de Carletto fue la de David Alaba, el defensor austríaco es junto a Éder Miltao el gran líder de la defensa del Real Madrid y su pérdida afectó en gran manera a la plantilla merengue. Desde que cayera lesionado el 7 de enero con unas molestias en el sóleo el ex de Bayern de Múnich se ha perdido partidos de gran importancia, entre ellos la Supercopa de España, donde perdieron contra el Barça o los cuartos de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El regreso de Alaba no solamente devolverá el orden el en centro de la zaga, sino que también regresará a Camavinga a su puesto natural en el medio del campo, algo que el francés seguro celebrará, pues Ancelotti ya ha asegurado que no está contento jugando ahí. El austríaco apunta a ser el lateral zurdo titular del equipo durante la baja de Ferland Mendy, pues es una posición a la que está muy acostumbrado a jugar y donde seguro que dará un mejor rendimiento que Camavinga o Nacho. De hecho, el español apunta a seguir siendo una pieza fundamental en el esquema de Ancelotti, pues en caso de que Alaba juegue en la izquierda, el canterano seguirá formando pareja de centrales con Rüdiger.

Por su parte, Ancelotti podrá respirar algo más tranquilo, como ya contamos en Don Balón, el técnico italiano no está convencido de las posibilidades de sus suplentes en la defensa, especialmente con Odriozola y Vallejo, quienes no cuentan para nada en los esquemas del entrenador blanco. Las numerosas bajas hacían pensar que Ancelotti se podría ver obligado a hacer jugar contra su voluntad a alguno de los españoles. Sin embargo, con el regreso de Alaba y la versatilidad de Nacho y Camavinga, Carletto no se verá en la tesitura de tener que hacer algo en lo que no cree.