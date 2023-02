Preocupa la defensa del Real Madrid: Militao K.O y Carletto no confía en sus suplentes.

El pasado jueves cundió el pánico en el Santiago Bernabéu, Éder Militao, el amo y señor de la defesa del Real Madrid, cayó lesionado en el partido que enfrentaba a los blancos contra el Valencia. Algo que dejó a Ancelotti y al Madrid con una defensa muy limitada, ya que el italiano no confía en varios de sus defensores suplentes.

Si nos fijamos en el puesto de central, nos damos cuenta de que hoy en día solamente hay tres jugadores sanos en dicha demarcación. Una buena cifra si tenemos en cuenta que hay dos lesionados. Sin embargo, los problemas llegan al ver que Ancelotti no cuenta para nada con Jesús Vallejo, el quinto central en la rotación y que ahora sería el primer suplente. El canterano solamente ha disputado 56 minutos en lo que va de temporada y parece que en caso de emergencia no es ni una opción para Carletto.

Por otro lado, los laterales tampoco están en un momento de plenitud física, con la baja de Lucas Vázquez, en la derecha solamente está Carvajal, que tiende a lesionarse con frecuencia y Nacho, su sustituto ahora es el central titular. Aquí, la opción debería ser Odriozola. Sin embargo, el ex de la Real Sociedad tampoco cuenta para nada, pues sus 56 minutos disputados demuestran la nula confianza que tiene puesta en él su entrenador. En este sentido, una lesión o sanción de Carvajal pondría en serios aprietos a Ancelotti, que debería buscar soluciones imaginativas si no quiere contar con Odriozola.

Finalmente, con la baja de Ferland Mendy, lejos de apostar por el carrilero español, más acostumbrado a ejercer como lateral, Ancelotti decidió desnaturalizar a Camavinga y lo asentó como su lateral izquierdo suplente. Otra muestra de que prefiere cualquier cosa antes que alinear a Odriozola o a Vallejo.

Así pues, seguro que Florentino Pérez no está nada contento con la gestión de los suplentes por parte de Carlo Ancelotti, quien a lo largo de su carrera ha sido muchas veces acusado de no dar suficiente espacio a los futbolistas menos importantes en su plantilla, algo que si no hay lesiones puede salir bien, pero que cuando éstas llegan, pasan una mayor factura.