Le hace un favor a Laporta y se lo carga: Piqué KO, Xavi lo 'mata'

En la temporada de la ilusión para el Fútbol Club Barcelona, uno de sus máximos referentes y el capitán de la plantilla ya se prepara para vivir una auténtica pesadilla. Gerard Piqué vivió en el primer partido de LaLiga lo que parece que va a ser un anticipo de lo que le espera a lo largo de un año completo, y eso es ver los partidos desde el banquillo. El central catalán ha perdido de forma clara la titularidad y el mensaje de Xavi Hernández a las primeras de cambio es claro, no confía en él y tiene a otras muchas opciones por delante.

Este va a ser un tema complicado de gestionar para el técnico culé. Dejar en el banquillo al jugador que lleva la voz cantante en el vestuario y tiene tanto peso en el club, que además está acostumbrado a jugar todo desde hace años supone una decisión drástica y muy difícil de tomar. Xavi, sin embargo, ha sido valiente pero habrá que esperar para ver si la situación no estalla a lo largo del curso y más si los resultados no vienen bien dados como sucedió en el primer partido de liga. Piqué tuvo que conformarse con ver el encuentro desde el banquillo y no disputar ni un solo minuto. La pareja de centrales elegida por el técnico en el primer partido oficial estuvo formada por Christensen y por Eric García, el otro gran discutido desde la pasada temporada, mientras que Araújo jugó en el lateral derecho.

Esto ya supuso un claro mensaje para Piqué de que todos estos jugadores están por encima de él esta temporada en el orden de preferencias de Xavi Hernández pero la situación se agrava más para el capitán, ya que Koundé ni siquiera estuvo en la convocatoria al no haber podido ser inscrito, pero parece que será el titular junto a Christensen y que Eric García también se irá al banco.

Así las cosas, el protagonismo de Piqué esta temporada parece limitado a sumar minutos en competiciones inferiores como la Copa del Rey y a completar la ausencia de los titulares cuando estos estén lesionados o sancionados. Gerard aceptó renovar su contrato a la baja para poder inscribir a los nuevos fichajes pero ahora su gesto no se va a ver recompensado en lo deportivo.