El Barça da marcha atrás: De Jong se queda y Xavi se despide de Koundé

A pesar de que Joan Laporta insistiera estos últimos días en que no haría falta activar la cuarta palanca para inscribir todos los fichajes que ha realizado el FC. Barcelona este verano, lo cierto es que a falta de 24 horas para que diese comienzo el inicio de La Liga Santander, el conjunto azulgrana aún no había inscrito a ninguno de sus nuevos jugadores, por lo que, el presidente blaugrana no le quedó otra que hacer efectiva la cuarta palanca económica vendiendo el 25% de Barça Studios a Orpheus Media, empresa administrada por Jaume Roures, por 100 millones de euros.

Gracias a ellos, el jueves por la noche, y tras una reunión de urgencia entre Joan Laporta y Mateu Alemany, redactaron toda la documentación pertinente para enviar a la Liga el acuerdo con Orpheus Media y toda la documentación correctamente acreditada y verificada de todos sus nuevos fichajes: Lewandowski, Christensen, Kessié y Raphinha, y además, Dembélé y Sergio Roberto, para que Xavi Hernández puede contar con ellos para el primer partido de Liga que el FC. Barcelona disputará esta noche ante el Rayo Vallecano. Para ese encuentro, gracias a la cuarta palanca, el técnico catalán podrá contar con todos sus nuevos jugadores, menos con uno, Jules Koundé.

El FC. Barcelona no ha conseguido inscribir a tiempo a quinto fichaje veraniego, a pesar de la cuarta palanca y de que haya llegado a un acuerdo con Sergio Busquets para diferir su sueldo, el conjunto azulgrana no ha llegado a tiempo para poder contar con Jules Koundé. Xavi Hernández se despide del jugador para este partido y tendrá que elegir entre Gerard Piqué, Ronald Araújo, Eric García y Andres Christensen para forma el eje de la defensa.

Para el partido contra el Rayo Vallecano no estará Jules Koundé, pero Xavi Hernández si podrá contar con Frenkie De Jong. El mediocentro aún no tiene claro qué decisión tomar acerca de su futuro. Detrás de él andan equipos como el Manchester United y el Chelsea, cuyas conversaciones andan muy avanzas, y además Joan Laporta no para de presionar al jugador para que tome una decisión. Lo cierto es que su futuro cada vez está más lejos del Camp Nou, su situación cada día se complica más y su último contrato con Bartomeu podría resultar ilegal. Ahora mismo todo juega en contra del exjugador del Ajax, que tendrá que tomar una decisión antes del 31 de agosto. Pero lo único seguro a día de hoy es que estará sentado en el Camp Nou banquillo en el primer partido de liga.