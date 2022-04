Le paran los pies a Florentino: primero el Chelsea, después el Madrid

El Real Madrid sigue los pasos de Antonio Rudiger muy de cerca. En la Casa Blanca tienen claro que una de las zonas a reforzar de cara a la temporada que viene es la defensa, ya que esta temporada Carlo Ancelotti ha vivido algunos quebraderos de cabeza para poder encajar las piezas ante las bajas que ha sufrido.

Por eso Florentino Pérez le tiene el ojo echado a Rudiger, el central del Chelsea, que no obstante todavía no le ha dado una respuesta al conjunto blanco. El alemán, vigente campeón aún de la Champions League con la escuadra londinense, no tiene prisa según parece por decidir su futuro y se encuentra muy tranquilo. Su nombre, no obstante, no solo se ha vinculado con el Real Madrid sino también con el Fútbol Club Barcelona pero en ninguno de los dos sitios lo ven realmente claro.

Según las últimas informaciones del periodista Fabrizio Romano, el central alemán espera decidir su futuro en las próximas semanas, es decir, en una fecha más cercana todavía a la apertura próximo mercado de fichajes de verano, y apunta además a que esperará primero a conocer cuál es la postura del Chelsea con respecto a él por respeto al que todavía es su club. Rudiger finaliza contrato en el mes de junio y es una opción más que apetecible para un gran número de clubes, como el París Saint Germain o la Juventus que también están en la lista de aspirantes, pero Tomas Tuchel podría pedir todavía a la entidad londinense que se lo piensen y hagan un esfuerzo por él.

Rudiger le ayudaría a Carlo Ancelotti la temporada que viene a tener más alternativas en defensa, quizás una de las zonas más débiles esta temporada en el Real Madrid en cuanto a efectivos o alternativas se refiere. Militao y Alaba han sido la pareja habitual de centrales y siempre que Carletto le ha necesitado ahí ha estado Nacho para cumplir con creces, pero las lesiones en los laterales han hecho daño y por momentos el técnico italiano ha tenido que sacarse de la manga algún experimento.

Por lo tanto, el central alemán aparece como una buena opción, y además barata, para el Real Madrid en el horizonte.