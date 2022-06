Le quieren lejos de Simeone y Griezmann y explota, el City alucina

Nuevamente el foco del verano en el Atlético de Madrid es la situación de Joao Félix. Y es que, al portugués no se le para de cuestionar sobre su adaptación al estilo de juego de Simeone y se le acaba poniendo siempre en la cuerda floja. Sin embargo, esta vez ha sido el propio jugador el encargado de desmentir esas afirmaciones en la apertura de su nuevo centro JF79 en su Viseu natal. Algo con lo que da a entender que su compromiso con Simeone y la dupla que forma con Griezmann seguirán intactos la próxima campaña.



“Una salida del Atlético no está sobre la mesa. Estoy bien y concentrado en el Atlético. Estoy tranquilo sobre el futuro. Consciente de lo que puedo hacer y estoy bien conmigo mismo. Todavía estoy de vacaciones. Acabo de empezar a entrenar para preparar la pretemporada, pero no estoy pensando demasiado en el fútbol”, explicaba el portugués ante los medios que comparecieron al evento. Palabras que cortan con todo tipo de especulación en consecuencia de seguir evolucionando en el Atlético.

Joao Félix también habló sobre su rendimiento en estos últimos años para el medio luso ‘maisfutebol’: “Han pasado cuatro años desde que dejé el Benfica y he crecido física, técnica y mentalmente. Es normal evolucionar. He ido haciendo las cosas bien para ir cada vez a mejor”. El delantero rojiblanco ha firmado esta campaña un total de 10 goles y cinco asistencias y ha dejado patente que de no ser por las lesiones hubiera seguido ampliando esa estadística al estar bien asentado en el esquema de Simeone.



Por último, sobre si el precio que costó aún le puede pesar anímicamente añadió: “¡Nunca pienso en lo que costé! Siempre he dicho que es la gente la que se centra en esos valores. Nunca pienso en eso, sólo me concentro en mi trabajo”. Todo sobre un Joao Félix que según apuntan desde Inglaterra sería la nueva petición de Guardiola para el Manchester City. Algo que, como decimos, el propio jugador se ha encargado de desmentir dejando claro que su deseo es el de seguir en el Atlético de Madrid.