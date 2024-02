Leña al Camp Nou: João Félix pinta mal, el Barça dará el finiquito a históricos y venderá al titular

La salida de Xavi Hernández, más que obligada debido a los resultados y el juego del equipo, no hace sino confirmar un asunto clave en un equipo gigante: sin victorias la filosofía no importa, no vale, no llena. En este sentido, el entrenador ha sido víctima de su discurso y el Barça busca una solución al problema de la regularidad antes que al del juego, donde parte del problema pasa por hasta cuatro salidas que parecen programadas, siendo una la de João Félix.

No es que el Barça no vaya a ir a por el menino de ouro, algo que está a debate en estos momentos, es que el Atlético de Madrid ha sido muy claro, quiere al menos 80 millones de euros por él. Con ello en la mano, la pregunta doble es pertinente: ¿merece la pena pagar esa cantidad por el internacional con Portugal? Y en tal caso, ¿puede pagarlo el Barcelona? Parece que más de uno en el Camp Nou responde con los ojos cerrados con sendas negativas. Veremos.

Dos que no seguirán

Dejando atrás el asunto del luso, cabe preguntarse si el Barça será capaz de retener también a João Cancelo, algo que sí vemos más factible y necesario, de modo que aceptamos que la negociación con el City llegará a buen puerto; al fin y al cabo, este portugués sí es una pieza clave. Por ello nuestros tiros con las futuras salidas, algunas históricas, no van por ahí, sino por Sergio Roberto y Marcos Alonso, los cuales terminan contrato y no serán renovados.

Un plato fuerte

Llegado este punto y pasando de puntillas por los cedidos, que dejamos emplazados para otro capítulo -el caso Ansu Fati merece uno propio- cabe meterse de lleno en los nombres de titulares que pueden salir por el bien de la economía y del equipo. Si preguntan a Xavi lo tiene claro, el más indicado es Raphinha, pero quizá no sea la salida más sencilla porque el jugador se quiere quedar y su agente es el director deportivo del Barça (Deco). Dicho lo cual, muy probablemente el Barça tenga que hacer una venta enorme, siendo Frenkie de Jong, Jules Koundé y Ronald Araujo los que más dinero pueden dejar en caja y, a la vez, tres de las piezas más cotizadas y que más dolería ver marchar.