Lewandowski se declara en rebeldía en el Bayern y el Barça sin dinero

Una vez solucionado el caso Mbappé y Haaland, aunque este último aún no ha sido presentado con el Manchester City, ahora el culebrón en el mundo del fútbol lo protagoniza Robert Lewandowski.

El delantero del Bayern de Múnich es uno de los nombres más repetidos a la hora de hablar de la actualidad del mercado de fichajes. Las especulaciones sobre su salida del conjunto alemán llevan meses, pero el delantero polaco ha dado un paso más.

En una rueda de prensa con su selección, ya que Polonia va a disputar desde este miércoles la Liga de Naciones de la UEFA, el ariete polaco ha sido tajante a la hora de hablar de su futuro, con unas declaraciones que cierran la puerta a continuar en el club muniqués.

"Me gustaría dejar esto claro desde el principio y no volver a hablar de su situación. Solo sé que mi era en este club ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir en este club después de lo ocurrido durante las últimas semanas. No quiero ir más allá en estos momentos y centrarme en la selección nacional. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, lo que tengo claro es que no quiero seguir", señaló Lewandowski.

Tras las declaraciones del polaco su salida parece aproximarse, aunque el F.C. Barcelona, su mayor interesado y el lugar donde quiere jugar el delantero, tiene graves problemas de liquidez, tal y como contamos ayer en Don Balón.

Joan Laporta y Mateu Alemany necesitan liberal masa salaria y vender jugadores cuanto antes, ya que tampoco se sabe cuanto esperará al Barça el delantero del Bayern. El problema es que aún vendiendo jugadores, el conjunto azulgrana no podrá usar todo lo que ingrese, según normativa de LaLiga.

Pese a su edad (cumplirá 34 años en agosto), Robert Lewandowski es uno de mejores delanteros del mundo, por lo que el interés de otros clubes, ahora que el polaco ha sido tan tajante con su salida del Bayern, no tardará en surgir. Incluso se habla de Real Madrid o Liverpool como posibles equipos para el polaco si no termina cuajando el interés azulgrana.