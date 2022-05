Xavi se impacienta y Laporta no puede hacer nada, el Barça se atasca

Hace unos días contábamos en Don Balón el problema que tiene el F.C. Barcelona en la operación salida con Martin Braithwaite y Miralem Pjanic, quienes no están por la labor de dejar el club. Este no es el único caso problemático en cuanto a las bajas que el Barça debe acometer para poder fichar.

Clément Lenglet es otro de los jugadores que no está siendo fácil de colocar en el mercado. El central francés aceptaría salir del Barça, pero parece que ningún otro equipo está dispuesto a pagar los diez millones brutos por temporada que cobra el galo.

El zaguero francés llegó a Barcelona en 2018 procedente del Sevilla FC, quien ingresó algo menos de 36 millones de euros por su traspaso, una cantidad muy cercana a la cláusula de rescisión del central. Desde entonces, Lenglet ha disputado 160 partidos como azulgrana, marcando siete goles y dando tres asistencias. Esta temporada ha participado unos escasos 1.200 minutos juego divididos en 27 encuentros, una participación que se redujo mucho con la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barça.

Con 26 años de edad y contrato hasta 2026, el destino más factible para Lenglet parece la Premier League. Equipos como el Everton, Arsenal, Newcastle y Tottenham tienen en agenda al defensa nacido en Beauvais, aunque sus pretensiones salariales son el mayor escollo y aún no ha habido ninguna oferta formal. Este no es el único azulgrana al que sigue el Newcastle, que también está muy pendiente de Memphis Depay.

En un principio, el F.C. Barcelona pretendía sacar algo más de 15 millones de euros por el francés, pero ahora no descarta una cesión como alternativa a la falta de interés en un traspaso, lo que ayudaría a ahorrarse parte del elevado salario del jugador. Xavi no quiere a Lenglet ni a Umtiti, y el Barca tiene que dar salida a ambos para traer al defensa que quiere el técnico catalán, Koulibaly. Sea como sea, Laporta y su secretaría técnica deben acelerar la operación salida si no quieren entrar con mal pie en el mercado de fichajes que se abre el próximo 1 de julio.