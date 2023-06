Lewandowski y la rebelión de Ansu Fati y Ferran Torres molestan a Laporta y el proyecto se tambalea

Montjuic será la nueva sede del FC Barcelona durante la próxima temporada y Xavi Hernández, bajo la supervisión de Joan Laporta y Mateu Alemany, lleva varias semanas intentando estrechar lazos con aquellos jugadores que podrían brindar una mejoría sustancial a la plantilla, especialmente en la línea de ataque.

No obstante, es aquí donde precisamente varios futbolistas del Barça meten ahora en serios apuros a Laporta. La avanzada edad de Robert Lewandowski y la presencia de Ansu Fati y Ferran Torres, dos piezas con los que apenas ha contado Xavi durante la postrera campaña, obliga a la directiva a mover ficha en el mercado para subsanar estos problemas.

Pero ojo, ni Ansu ni Ferran tiene pensando abandonar el club este verano y eso no hace otra cosa que resquebrajar por completo los planes culés. De sobra es conocida la crítica situación económica que sufre el club desde hace varios años atrás y, aunque ayer se anunció el fichaje de Ïlkay Gündogan, Laporta sabe que no podrá cerrar muchas más incorporaciones si futbolistas como Ferran Torres y Ansu no abandonan el equipo.

Aunque sus prestaciones durante la última temporada han sido muy discretas, la salida de los dos españoles podría dejar un lucro global cercano a 50 millones en las arcas del club, una cifra que facilitaría la llegada de nuevos refuerzos.

Y es aquí donde el factor Lewandowski también genera un problema en Barcelona. El ariete polaco arrancó la temporada de una forma fascinante, pero a partir del mes de enero sus prestaciones cayeron en picado y, aunque terminó siendo el Pichichi de LaLiga, su estado competitivo de cara al próximo curso es hoy un gran motivo de preocupación en la Ciudad Condal. A raíz de presenciar este prolapso de Lewandowski, Xavi instó a la directiva a buscar la llegada de un delantero que pueda dosificar los minutos del ‘9’ y, además, convertirse en una seria competencia para él, pero esto difícilmente se producirá si Ansu Fati y Ferran no ceden a los deseos del club y deciden permanecer en Montjuic a sabiendas de que su protagonismo será ínfimo.