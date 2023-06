Ansu Fati y Ferran Torres saben la verdad: elegidos los 2 atacantes que los echarán de Montjuic

Hacer caja siempre obliga a tomar decisiones difíciles y Ansu Fati y Ferran Torres están muy cerca de comprobar esto de una forma muy severa abandonando el proyecto culé. Joan Laporta ya ha dejado patente que el club no atraviesa una situación económica boyante y Xavi Hernández, teniendo en mente el técnico algunas operaciones, ha dado vía libre al presidente para que negocie la salida de ambos españoles, dos futbolistas que apenas han tenido protagonismo durante el último curso.

Es más, debido a que sus prestaciones no han resultado sumamente convincentes como para que Xavi decida apostar por su continuidad, el técnico tiene una idea muy clara en lo que a confeccionar su línea ofensiva de la próxima temporada se refiere: contar con Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé y Raphinha como teóricos titulares y que las ventas de Ansu Fati y Ferran Torres faciliten las dos incorporaciones sopesadas por el entrenador, la de Abde y la de Yannick Carrasco.

El internacional marroquí es una de las perlas formadas en La Masia que han dado el salto a primer plano por la vía rápida y, aunque el club decidió cederle el verano pasado a Osasuna para que disfrutara de un mayor número de minutos, su etapa en el conjunto rojillo no ha podido ser más gratificante. Abde ha terminado de forjar sus virtudes de una forma muy reseñable y el Barça no dudará en hacerle un hueco en su plantilla, ya no solo como refuerzo para la línea ofensiva, sino como amenaza para Dembélé y Raphinha.

Carrasco es el otro hombre de ataque sobre el que tiene depositada la mirada Xavi. El extremo belga del Atlético de Madrid ha vivido un sinfín de emociones durante su etapa en el Cívitas Metropolitano y, aunque Simeone ha contado con él de forma notoria, el jugador podría propulsar su salida del club rojiblanco si el Barça aumenta su interés en las próximas semanas.

Además, cabe señalar el gran condicionante por el cual el técnico catalán ha estrechado el cerco sobre Carrasco: acaba contrato en 2024 y cuadro rojiblanco accederá a negociará su traspaso por una cifra asequible para el FC Barcelona, 20 millones.